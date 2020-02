VIDEO F1, le novità della Red Bull: il confronto tra il nuovo muso e quello 2019 nei Test di Barcellona

La Red Bull ha portato molte novità interessanti in occasione della prima giornata di Test F1 a Barcellona. La scuderia austriaca ha infatti modificato un particolare rilevato al muso, l’anteriore è infatti stato ristretto e il flusso aerodinamico viene deviato in maniera differente. L’obiettivo è naturalmente quello di avere a disposizione una vettura più importante che sia in grado di lottare per il titolo mondiale con Max Verstappen. Di seguito il VIDEO del confronto tra la Red Bull 2019 e quella 2020.

