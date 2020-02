Valtteri Bottas F1, Test Barcellona 2020: “Sono rimasto impressionato, la macchina è veloce ma possiamo andare ancora più forte”

Valtteri Bottas ha cominciato positivamente il suo 2020 in pista, portando subito la Mercedes in vetta alla classifica dei tempi in mattinata prima di essere scavalcato dal compagno di squadra Lewis Hamilton nel pomeriggio. Il finlandese ha comunque chiuso la giornata in seconda piazza assoluta con un totale di 79 giri all’attivo al volante della W11, pagando un ritardo di 337 millesimi nei confronti del campione in carica.

“Sono rimasto impressionato dal fatto che abbiamo iniziato alle 9 del mattino e subito abbiamo potuto fare alcuni long-run senza problemi eseguendo alla perfezione il nostro piano di lavoro della mattina – ha dichiarato il finlandese – Fare tutto questo è stato semplicemente impressionante, considerando quanto lavoro richiede un’auto del genere. Al mattino faceva ancora relativamente freddo e dunque ci siamo concentrati principalmente sui test aerodinamici con i rastrelli. Poi ci siamo dedicati alle modifiche sul set-up. Nei test puoi anche provare grandi cambiamenti, per capire come reagisce l’auto. Ho avuto un’ottima sensazione, la macchina dà un buon feeling ed è veloce, ma sono sicuro che possiamo andare ancora più veloce. Si tratta di un ottimo punto di partenza, ma è solamente il primo giorno e dunque non significa molto“.

