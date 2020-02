F1, Test Barcellona 2020: Lewis Hamilton resta l’uomo da battere. Mercedes dà garanzie, rinnovo vicino e record di Schumacher ad un passo

Il lungo letargo della Formula Uno sta per concludersi, con i team del circus che si apprestano a scendere in pista a partire da mercoledì 19 febbraio per i test ufficiali collettivi in preparazione del primo round della stagione, in programma a Melbourne il 15 marzo. Alla luce dello strapotere messo in mostra nel corso del 2019, Lewis Hamilton si presenta ai nastri di partenza del campionato nel ruolo di favorito principale considerando la continuità del regolamento tecnico e sportivo (prima della rivoluzione del 2021).

La Mercedes è reduce da sei doppiette consecutive (titolo piloti e costruttori nella stessa annata) e quest’anno proverà a diventare la prima scuderia capace di aggiudicarsi il campionato costruttori per il settimo anno di seguito (superando la Ferrari del 1999-2004). Le Frecce d’Argento possono contare su una base di partenza eccellente dal punto di vista tecnico, visto il dominio imposto nel 2019 dalla W10, dunque la prima guida britannica Lewis Hamilton dovrebbe poter disporre di tutte le carte in regola per conquistare l’agognato settimo titolo mondiale che gli consentirebbe di eguagliare una leggenda del calibro di Michael Schumacher.

Il sei volte campione iridato è a un bivio della sua carriera a 35 anni, con il contratto in scadenza a fine 2020 ed una difficile decisione da prendere a proposito della sua ultima avventura in Formula 1 prima del ritiro. La prima ipotesi, quella più probabile, riguarda il rinnovo di contratto con Mercedes per almeno altre due stagioni in modo da avere la certezza di essere ancora competitivo nel team guidato da Toto Wolff, mentre sullo sfondo resta l’affascinante scenario di un clamoroso trasferimento in Ferrari per cercare di entrare ancor di più nella leggenda del Motorsport riportando magari in Italia il titolo iridato dopo oltre un decennio di digiuno. In ogni caso la scuderia di Stoccarda sembra aver fornito a Lewis delle garanzie per il prossimo futuro dal punto di vista tecnico ed economico che potrebbero essere messe in discussione solamente dagli stimoli di un grande campione ancora a caccia di nuovi stimoli e nuove sfide.

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse