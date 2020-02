Carlos Sainz F1, Test Barcellona 2020: “Fatichiamo nelle curve lente, ma nei primi due settori la macchina andava molto bene”

Carlos Sainz ha cominciato con il piede giusto il 2020, raccogliendo dati preziosissimi in casa McLaren per lo sviluppo della vettura che prenderà parte alla prima gara della stagione in Australia a metà marzo. Lo spagnolo, reduce dal sesto posto nel Mondiale 2019, ha firmato il sesto tempo nella prima giornata dei test di Barcellona mettendo in evidenza un grande potenziale specialmente nei primi due settori del tracciato catalano, pagando però dazio nelle curve lente del T3.

“Oggi abbiamo fatto un po’ fatica nelle curve lente, non voglio mentire – ha ammesso l’iberico ai microfoni di Marca – Ma nei primi due settori la macchina andava molto bene. Il bello è che devono ancora arrivare pezzi nuovi, questa non è la vettura che utilizzeremo nella prima gara. In questa prima settimana vogliamo fare molti giri con questa macchina, nella seconda penseremo con più calma all’ultimo settore. Guardando qualcosa delle altre monoposto, ci sono già diversi concetti che vengono copiati dai top team. Stiamo introducendo delle novità prendendo spunto dalle macchine che hanno dominato l’anno scorso. La velocità in curva di queste Formula 1 è impressionante, forse nel 2020 le gare non saranno così divertenti per il problema dell’aria sporca sprigionata da chi ti precede, ma sarà la stagione con le macchine più veloci della storia“.

FOTOCATTAGNI