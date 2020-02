LIVE F1, Presentazione Ferrari 2020 in DIRETTA: giù i veli alla Rossa che sogna di lottare con Mercedes

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020. Oggi, al Teatro Valli di Reggio Emilia, avrà luogo il tanto atteso vernissage della nuova “creatura” di Maranello. Una scelta non casuale quella del Cavallino Rampante, perché proprio in questo luogo (nel 1797) è nato il tricolore, successivamente adottato come bandiera rappresentativa dell’Italia nel 1861. In un contesto dai connotati storici che la nuova Rossa vedrà la luce. Le indiscrezioni parlano di una bandiera italiana presente sulla livrea monoposto, oltre a uno stile vintage capace di rievocare le Ferrari di fine anni ’70. Presto ne avremo conferma.

L’obiettivo è sempre il solito: vincere quel titolo iridato, sempre più impolverato e datato 2007 (vittoria del finlandese Kimi Raikkonen). Di acqua ne è passata sotto i ponti e l’egemonia Mercedes nell’era dei motori ibridi ha posto in una posizione quasi imbarazzante la scuderia di Maranello e il resto del Circus. La Ferrari ha la necessità di darsi una scossa e trovare nel progetto “671” qualcosa di diverso rispetto a quello che la SF90 ha saputo offrire al tedesco Sebastian Vettel e al monegasco Charles Leclerc. La macchina dovrebbe essere denominata SF1000, visto che la scuderia di Maranello festeggerà il 1000° GP nel Circus nell’appuntamento in Canada oppure in Francia, qualora il fine settimana di Shanghai venisse posticipato per il Coronavirus. Un progetto, identificato dalla sigla “671”, che dovrebbe essere discontinuo rispetto all’anno passato. Non si parla di una rivoluzione ma di un miglioramento sostanziale di alcuni aspetti: carico aerodinamico, trazione e inserimento in curva. I tecnici del Cavallino hanno lavorato alacremente per centrare questo target e ora non resta che attendere il giudizio della pista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della presentazione della nuova Ferrari di F1, che prenderà il via al Mondiale 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 18.30.

Foto: profilo twitter F1