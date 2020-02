VIDEO F1, le differenze tecniche tra la nuova Ferrari SF1000 e la SF90 dell’anno scorso

Oggi sono stati ufficialmente tolti i veli alla nuova SF1000, la nuova nata di casa Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020, una monoposto particolarmente rinnovata dal punto di vista tecnico, che assomiglia solo in parte alla SF90, e che si differenzia in altri punti. Andiamo ad analizzare punto per punto le differenze tra le due monoposto di Maranello.

VIDEO: LE DIFFERENZE TRA SF1000 E SF90





alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Ferrari