VIDEO F1, presentata la nuova SF1000, tutti i dettagli della nuova Ferrari

Oggi, martedì 11 febbraio, ha ufficialmente preso il via il Mondiale di Formula Uno 2020 dato che la Ferrari ha aperto le danze, presentando (per prima) la propria vettura che prenderà il via al prossimo campionato. La SF1000 ha visto togliere i propri veli al teatro Valli di Reggio Emilia e ha subito affascinato pubblico e tifosi. Andiamo, quindi, a scoprire con precisione tutti i dettagli della nuova nata di Maranello.

VIDEO: SVELATA LA NUOVA SF1000, TUTTI I DETTAGLI DELLA ROSSA







Foto: Ferrari 2020