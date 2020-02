VIDEO F1, Charles Leclerc: “Ho imparato dai miei errori, sono pronto per il 2020”

La presentazione della nuova SF1000, la Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020, è stata l’occasione per Charles Leclerc per fare il punto della situazione sul suo momento. Il monegasco ha spiegato come si sia preparato nel migliore dei modi alla nuova stagione e, sopratutto, che vuole fare tesoro degli errori commessi un anno fa, per dare il proprio massimo nel prossimo campionato che scatterà a Melbourne. Andiamo a sentire le sue parole.

VIDEO: CHARLES LECLERC “SONO PRONTO PER IL 2020”





alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Twitter Ferrari