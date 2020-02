VIDEO F1, Sebastian Vettel: “Non vedo l’ora di guidare la nuova vettura”

VIDEO: SEBASTIAN VETTEL “NON VEDO L’ORA DI GUIDARE LA NUOVA FERRARI”





Sebastian Vettel è apparso sereno e carico nel corso della presentazione della SF1000, la nuova Ferrari che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. Il tedesco, che inizia quello che, al momento, sarebbe il suo ultimo anno di contratto con la scuderia di Maranello, è pronto per la sesta stagione con questi colori ma, come spiega lo stesso pilota ex Red Bull, le emozioni sono sempre le stesse, ovvero enormi.

