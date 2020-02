F1, John Elkann: “L’unione della squadra farà la differenza, vogliamo celebrare i 70 anni della Formula Uno”

Non poteva mancare il commento del presidente della Ferrari nel corso della presentazione della nuova SF1000, che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2020. John Elkann, con un vistoso gillet rosso sotto la giacca, ha chiuso l’evento che si è tenuto al teatro Valli di Reggio Emilia, e ha regalato parole importanti sia per la squadra nel suo complesso, sia per spiegare nel migliore dei modi il valore della scuderia di Maranello.

“Stiamo vivendo la prima presentazione lontano da casa e siamo orgogliosi di farlo qui, in un luogo simbolico per il nostro Paese. Siamo felici di rappresentare la Ferrari nel mondo, un orgoglio per un marchio così famoso. Finalmente si tolgono i veli alla SF1000, che andrà a celebrare i 70 anni di storia della F1 in cui noi siamo sempre stati presenti con tantissime vittorie. Ma la fame per il successo non viene mai meno e c’è ancora oggi, negli uomini della gestione sportiva fino ai ragazzi dell’Academy. Ma in tutti c’è la passione per raggiungere traguardi sempre più alti. Un senso di forza e di stimolo per fare sempre di più. Voglio in questa sede dire grazie a tutti, da chi lavora alla galleria del vento fino alla squadra corse. Molto si gioca anche fuori dalla pista, come sappiamo, e la Ferrari ha dato il meglio di sé quando ha dimostrato di essere coesa in tutti i reparti“.

