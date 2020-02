VIDEO F1, Mattia Binotto: “Abbiamo voluto osare a livello tecnico, siamo pronti per la sfida”

Mattia Binotto ha presentato in prima persona le novità della SF1000, la nuova Ferrari che prenderà il via nel campionato di Formula Uno 2020. La nuova nata della scuderia di Maranello è andata a rinnovarsi sotto diversi punti di vista, come spiega il team principal, ma con alcuni punti fissi. In primo luogo la vettura con il Cavallino Rampante è andata a osare dal punto di vista tecnico, dall’altro è andata alla ricerca di carico aerodinamico. Andiamo, quindi, a sentire le parole di Mattia Binotto.

VIDEO: MATTIA BINOTTO “ABBIAMO OSATO”





alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

FOTOCATTAGNI