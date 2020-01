LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA: super Italia! Brignone seconda dietro Shiffrin, Curtoni e Bassino in top5!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata su OA Sport. Rimanete con noi per video, dichiarazioni, pagelle, approfondimenti e tanto altro ancora.

11.38 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE:

1. Mikela Shiffrin (USA) 1075

2. Federica Brignone (Italia) 795

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 766

4. Wendy Holdener (Svizzera) 493

5. Marta Bassino (Italia) 460

6. Michelle Gisin (Svizzera) 405

7. Viktoria Rebensburg (Germania) 387

8. Sofia Goggia (Italia) 349

9. Corinne Suter (Svizzera) 343

10. Katharina Liensberger (Austria) 332

11.37 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA:

1. Corinne Suter (Svizzera) 243

2. Mikaela Shiffrin (USA) 206

3. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) 193

4. Nicole Schmidhofer (Austria) 154

5. Francesca Marsaglia (Italia) 132

6. Nicol Delago (Italia) 112

7. Sofia Goggia (Italia) 112

8. Kira Weidle (Germania) 111

9. Stephanie Venier (Austria) 103

10. Viktoria Rebensburg (Germania) 96

11.36 CLASSIFICA DISCESA LIBERA BANSKO 2020:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:29.79

2. Federica Brignone (Italia) +0.18

3. Joana Haehlen (Svizzera) +0.23

4. Elena Curtoni (Italia) +0.32

5. Marta Bassino (Italia) +0.36

6. Petra Vlhova (Slovacchia) +1.03

7. Romane Miradoli (Francia) +1.41

8. Kira Weidle (Germania) +1.61

9. Ramona Siebenhofer (Austria) +1.70

10. Breezy Johnson (USA) +1.77

11. Laura Pirovano (Italia) +1.79

12. Francesca Marsaglia (Italia) +1.98

25. Nadia Delago (Italia) +3.08

29. Nicol Delago (Italia) +3.46

30. Verena Gasslitter (Italia) +4.13

DNF. Sofia Goggia (Italia)

11.35 L’azzurra Verena Gasslitter ha concluso in 30ma posizione a 4.13 da Shiffrin.

11.23 Fantastico risultato di Laura Pirovano! L’azzurra chiude in undicesima posizione a 1.79 da Shiffrin, la top ten era a due centesimi! Si tratta del suo miglior risultato in carriera.

11.10 Nadia Delago chiude in ventesima posizione a 3.08 da Shiffrin.

11.05 Classifica ormai in ghiaccio. Mikaela Shiffrin ha vinto la discesa di Bansko con 0.18 su una splendida Federica Brignone, al secondo podio in carriera in questa specialità. Terza la svizzera Haehlen a 0.23, mai nella top3 prima di oggi. Quarta Elena Curtoni a 0.32, quinta Marta Bassino a 0.36, al best ranking in carriera in discesa. Anche oggi grandissima Italia con tre azzurre nella top5. E questo nonostante l’uscita di Sofia Goggia e il grave errore di Nicol Delago…

11.03 Vlhova era avanti 2 centesimi all’ultimo intermedio, poi ha commesso un errore e chiuso in sesta piazza a 1″03.

11.02 FANTASTICA MARTA BASSINO! E’ quinta a 0.36 centesimi! Prestazione superlativa, sta diventando polivalente! Ora Petra Vlhova!

11.00 Partita Marta Bassino.

10.57 Subito fuori Wenig. Breve pausa e poi toccherà a Marta Bassino e Petra Vlhova. Shiffrin trema, perché sa che su questa pista potrebbero darle fastidio, soprattutto con la migliore illuminazione attuale della pista.

10.56 L’austriaca Scheyer chiude 17ma a 3″03. Ora la n.30, la tedesca Wenig. Ricordiamo che Bassino e Vlhova avranno 31 e 32.

10.54 Fuori l’americana Merryweather. Su 28 atlete scese finora, 10 sono uscire.

10.52 Buona gara per Johnson, ottava a 1″77. Francesca Marsaglia scivola in nona posizione. Ricordiamo i piazzamenti attuali delle azzurre: seconda Brignone, quarta Elena Curtoni, nona Marsaglia, 18ma Nicol Delago (su 18 atlete all’arrivo), fuori Sofia Goggia.

10.51 Veith è decima a 2″25 da Shiffrin. Siamo al pettorale n.27 con l’americana Johnson.

10.49 Esce anche la svizzera Flury, ma ha dimostrato ancora una volta che Shiffrin non può ancora brindare al successo. Occhio…Tocca all’austriaca Anna Veith.

10.48 Mezzo secondo di vantaggio per la svizzera Flury al secondo intermedio!

10.47 Fuori l’americana Wiles. Amici, rimanete nella Diretta Live, perché Bassino e Vlhova potrebbero regalare la sorpresa.

10.45 NOOOOOOO!! Elena Curtoni si esalta e sfiora il podio! E’ quarta 0.32, a soli 9 centesimi dal terzo posto della svizzera Haehlen! La discesa dell’anno per la valtellinese!

10.43 COSA HA BUTTATO VIA ORTLIEB! L’austriaca viaggiava con 38 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin dopo tre intermedi! Poi è uscita per un salto di porta, incredibile. Ma occhio che tutto può ancora succedere. C’è Elena Curtoni.

10.41 Finalmente si riparte. Al cancelletto di partenza l’austriaca Ortlieb.

10.40 Come anticipato, lunga attesa dopo la caduta della sfortunata McKennis, che comunque non dovrebbe essersi fatta nulla di grave.

10.35 Gara sempre ferma per sistemare le reti dopo la caduta di McKennis.

10.30 Nelle reti l’americana McKennis, si prospetta una lunga interruzione. Mancano ancora diverse atleti molto interessanti, su tutte Marta Bassino e Petra Vlhova, rispettivamente con pettorali n.31 e 32. Entrambe potrebbero stupire su questa pista. Attenzione, perché la pista avrà un’illuminazione migliore quando toccherà a loro.

10.28 Dopo le prime 20, al comando l’americana Mikaela Shiffrin con 0.18 su Federica Brignone, vicina al secondo podio in carriera in discesa, e 0.23 sulla svizzera Haehlen. Quarta a 1″41 la francese Miradoli, le prime tre hanno disputato una gara a parte. Settima Francesca Marsaglia a 1″98.

10.27 Fuori Lara Gut-Behrami. La svizzera non riesce a ritrovarsi.

10.25 SECONDAAAAA!! Bravissima Federica Brignone, ha disputato una discesa quasi in fotocopia con Mikaela Shiffrin. Era dietro di appena un centesimo all’ultimo intermedio, poi ha chiuso seconda a 0.18 dall’americana, che ha guadagnato nel finale.

10.23 Altissimo il tempo dell’austriaca Venier, ottava a 2″29. Tocca a Federica Brignone, per il podio c’è spazio. Difficile invece attaccare Shiffrin e Haehlen.

10.21 MIKAELA SHIFFRIN IN TESTA! Ve l’avevamo detto, qui l’americana poteva fare la differenza. E’ prima con 0.23 su Haehlen, che a sua volta aveva disputato la discesa della carriera. Ora l’austriaca Venier, poi Federica Brignone.

10.19 Stuhec settima a 2″13. Distacchi abissali. Ora il momento della verità per Haehlen, c’è l’americana Mikaela Shiffrin, su questa pista può dare spettacolo!

10.17 Discesa perfetta per la svizzera Haehlen, non ha sbagliato niente. Aveva già impressionato ieri in prova, oggi l’elvetica ha rifilato addirittura 1″18 all’ottima Miradoli. Haehlen, mai sul podio in carriera, ipoteca la vittoria. Ma occhio a Shiffrin e Brignone…In pista la slovena Stuhec.

10.15 L’austriaca Siebenhofer è terza a 0.29 da Miradoli, Marsaglia è già fuori dal podio. L’Italia si aggrappa a Federica Brignone per salvare la giornata.

10.13 Weirather troppo difensiva, è ottava a 1″68. Ora l’austriaca Siebenhofer. La gara è lunga amici, la sensazione è che Shiffrin e Brignone possano battere Miradoli.

10.11 La tedesca Weidle si supera nel finale ed è seconda a 0.20 da Miradoli. Ha recuperato mezzo secondo alla francese nell’ultimo settore. Scivola in terza piazza Francesca Marsaglia, a questo punto il podio diventa difficilissimo. Partita Tina Weirather (Liechtenstein).

10.10 Partita la tedesca Weidle.

10.08 Dopo le prime 10 comanda la francese Miradoli, mai sul podio in carriera in Coppa del Mondo, con 0.57 su Francesca Marsaglia e 0.74 sulla svizzera Corinne Suter. Ultima Nicol Delago, che si è seduta sulla pista, salvo rialzarsi con un colpo di reni, ansia per Sofia Goggia dopo una caduta.

10.07 Brava Francesca Marsaglia, ci tira un po’ su il morale. E’ seconda a 0.54 da una Miradoli inavvicinabile (per ora): la francese ha pennellato i curvoni della pista Marc Girardelli.

10.05 Nicol Delago è scivolata, riuscendo con un colpo di reni a rialzarsi. E’ sesta a 2″05. Aveva comunque sciato male sui curvoni, era dietro di 1″27 rispetto a Miradoli. Ora Francesca Marsaglia.

10.04 Si riparte subito con Nicol Delago. 0.56 di vantaggio al primo intermedio.

10.02 Tippler esce nello stesso punto di Sofia Goggia. Gara nuovamente interrotta, proprio prima della partenza di Nicol Delago, che ora resterà qualche minuto in fremente attesa al cancelletto.

10.01 La svizzera Corinne Suter è seconda a 0.74 da Miradoli, la francese inizia a fare un pensierino al podio. Ora l’austriaca Tippler.

10.00 22 centesimi di vantaggio per Suter al primo intermedio.

9.59 Miradoli incanta nel tratto più ripido e si porta al comando con ben 1″11 su Puchner. La francese sogna, ma ora dovrà fare i conti con la svizzera Corinne Suter, leader della classifica di Coppa del Mondo di discesa.

9.58 Riparte la gara con la francese Miradoli, già dietro di 6 decimi al secondo intermedio.

9.56 E’ un incubo…Sofia Goggia si sdraia a terra nella neve. E’ dolorante. Non è possibile…Speriamo davvero di non vivere altri pessimi momenti dopo quanto accaduto a Dominik Paris.

9.55 Gara momentaneamente interrotta dopo l’uscita di Sofia Goggia, per fortuna senza conseguenze, almeno in apparenza.

9.53 Fuori Sofia Goggia, che si è ribaltata in una curva verso sinistra. Per fortuna si rialza subito. E’ un momento davvero stregato per lo sci azzurro. La bergamasca era dietro di 6 centesimi al primo intermedio, aveva pasticciato molto nella parte alta.

9.52 Discesa pulita per l’austriaca Puchner, senza errori evidenti. Vola in testa con 3 centesimi su Ester Ledecka. E’ il momento di Sofia Goggia!

9.50 La ceca Ledecka, seconda nella classifica di specialità, si porta al comando con 0.24 su Rebensburg. Ma non è sembrata una prestazione inavvicinabile, anzi. Tocca all’austriaca Puchner.

9.49 Tanti errori per Rebensburg, che ha approcciato la gara in difesa, troppo passiva. Per lei 1’32″58. Non una buona prestazione per la tedesca. Ora la ceca Ledecka.

9.47 Questa pista è una curva continua. Non si rimane quasi mai in posizione. Esce a poche porte dalla fine la svizzera Gisin. Ora la tedesca Rebensburg, che qui può far bene.

9.45 Iniziata la discesa di Bansko, in pista la svizzera Gisin.

9.42 La prima a partire sarà la svizzera Michele Gisin, già pronta al cancelletto di partenza.

9.38 La pista Marc Girardelli di Bansko è molto tecnica, con continui curvoni. Adatta dunque a Sofia Goggia ed anche Federica Brignone.

9.35 I pettorali di partenza delle italiane: 5 Sofia Goggia, 9 Nicol Delago, 10 Francesca Marsaglia, 18 Federica Brignone, 23 Elena Curtoni, 31 Marta Bassino, 35 Nadia Delago, 43 Laura Pirovano, 49 Verena Gasslitter.

9.28 Inizia un periodo di gare molto importante per Sofia Goggia, con tante discese e superG da disputare. L’azzurra è quarta nella classifica di Coppa del Mondo di discesa con 112 punti, ma tutto è ancora apertissimo: in testa la svizzera Corinne Suter con 225, seguita dalla ceca Ester Ledecka (182) e dall’austriaca Nicole Schmidhofer. Bene anche Francesca Marsaglia e Nicol Delago, quinta e sesta rispettivamente con 110 e 109 punti.

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di Bansko. Si tratta del recupero della gara che fu cancellata a dicembre in Val d’Isere.

La cronaca della prova di ieri – Il calendario del fine settimana – La stagione di Francesca Marsaglia – Il momento di Sofia Goggia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Parte ufficialmente, quindi, il fine settimana sulla pista Banderica che proporrà una dietro l’altra ben tre prove veloci per le sciatrici del Circo Bianco al femminile. Domani toccherà alla discesa numero due, quindi domenica le atlete saranno impegnate nel supergigante.

Si inizierà alle ore 9.45 con la prima discesa libera, che andrà a recuperare quella cancellata nel mese di dicembre in Val d’Isere. Si annuncia una gara particolare e interessante, dato che seguendo pendio e tracciatura si avvicinerà di più ad un supergigante piuttosto che ad una discesa vera e propria.

Per questo motivo le italiane sono pronte a fare la voce grossa. In prima fila, come sempre, la campionessa olimpica Sofia Goggia, che proverà a centrare il primo successo stagione in questa specialità, ma alle sue spalle Nicol Delago e Francesca Marsaglia partono con il chiaro intento di confermare quanto di buono fatto venere in questa stagione. Non andrà sottovalutata nemmeno Federica Brignone, seconda nella prova di ieri e quanto mai pronta a lottare per la vittoria in ogni gara. Le avversarie, come sempre, saranno numerose con svizzere e austriache in prima fila, ma senza dimenticare la solita Ester Ledecka che, anche se non si trova su una pista ideale, può sempre piazzare la zampata giusta.

La prima discesa di Bansko scatterà alle ore 9.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco.

Foto: Lapresse