Sci alpino, Francesca Marsaglia per confermare a Bansko il nuovo status da top5 in discesa

In questa Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 la nostra Francesca Marsaglia si era posta un obiettivo importante: dimostrare di poter valere le parti alte della classifica delle prove veloci e, possibilmente, farlo con continuità. Dopo diverse stagioni nelle quali la sciatrice di Cesana Torinese aveva proceduto con qualche alto e basso di troppo, l’imperativo era dimostrare, in primo luogo a sè stessa, che ce la poteva fare.

Il suo ruolino di marcia in discesa sta ampiamente confermando che i passi in avanti compiuti sono stati notevoli. Dopo un ventiseiesimo posto nella prima gara di Lake Louise, l’atleta classe 1990 è salita sul gradino più basso del podio nella località canadese, quindi ha centrato un brillante quinto posto ad Altenmarkt, nell’ultima gara disputata. Ed ora, per Francesca Marsaglia, arrivano un paio di occasioni da non farsi sfuggire.

Il Circo Bianco al femminile, infatti, si sposta a Bansko, in Bulgaria, per una tre-giorni ad altissima velocità. Si inizierà venerdì alle ore 9.45 italiane con la prima discesa libera del programma (che andrà a recuperare quella cancellata in Val d’Isere) quindi sabato sempre alle ore 9.45 si replicherà con la seconda discesa, prima del supergigante di domenica alle ore 9.15 che completerà il calendario.

Soprattutto nelle prime due occasioni, quindi, per la nativa di Roma si apriranno chance importanti per confermare il proprio andamento in discesa che, al momento, la piazza al quinto posto della classifica di specialità con 110 punti (appena 2 in meno di Sofia Goggia), alle spalle della capoflia Corinne Suter con 225, quindi Ester Ledecka e Nicole Schmidhofer. Un altro traguardo da non sottovalutare per una sciatrice giunta nel pieno della propria maturità sportiva che farà di tutto per dimostrare che il primo podio in carriera di Lake Louise non sia arrivato per caso e, anzi, che ci vorrà finire il maggior numero di volte possibili.

Foto: Lapresse