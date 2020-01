Sci alpino, la Coppa del Mondo si sposta a Bansko per tre prove veloci, le italiane vogliono brillare

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa per la quarta volta a Bansko, in Bulgaria, per un intenso fine settimana dedicato alle prove veloci. Saranno di scena, infatti, ben due discese (nelle giornate di venerdì e sabato alle ore 9.45 italiane, una delle quali recupero di quella cancellata in Val d’Isere) e un supergigante nella giornata di domenica alle ore 9.15 italiane. Tre ghiotte chance per le nostre rappresentanti di ben figurare in un’annata che, fino ad ora, qualche soddisfazione importante ce l’ha già fatta levare.

Per i nostri colori saranno al via Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol e Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Verena Gasslitter che, a seconda delle specialità, proveranno a emergere.

In discesa per il momento, abbiamo già conquistato un terzo posto con Francesca Marsaglia in quel di Lake Louise ed un secondo posto di Nicol Delago ad Altenmarkt, mentre per quanto riguarda il supergigante, abbiamo visto la stessa Delago seconda in Canada, quindi la straordinaria doppietta Sofia Goggia-Federica Brignone a Sankt Moritz, in un’annata nella quale le nostre rappresentanti hanno dimostrato di poter competere ad altissimi livelli in ogni occasione.

La pista bulgara, tuttavia, non ha mai regalato troppe gioie all’Italia con appena due terzi posti totali con Nadia Fanchini in discesa nel 2009 e Daniela Merighetti in supergigante nel 2012. Una chance importante per invertire questa tendenza e le speranze sono assolutamente concrete. Le due discese sulla pista denominata Banderica e il supergigante sulla Marc Girardelli proporranno la nostra formazione al completo e con il coltello tra i denti. Sofia Goggia andrà a caccia della seconda vittoria in stagione, Nicol Delago e Francesca Marsaglia vogliono conferme dopo i buoni risultati già incamerati, mentre in SuperG Federica Brignone e Marta Bassino partono per continuare a stupire.

Le rivali, come sempre, non mancheranno e saranno agguerritissime. In discesa vedremo se la svizzera Corinne Suter proseguirà nel suo momento di grazia con la ceca Ester Ledecka sempre pronta alla zampata, quindi con la consueta pattuglia austriaca ricca di atlete pericolose. In SuperG, per il momento, sembra la tedesca Viktoria Rebensburg a farsi preferire, ma le azzurre non sono da meno, con tre rappresentanti nelle prime cinque posizioni della graduatoria di specialità. Sarà un fine settimana davvero da non perdere in quel di Bansko, con le azzurre che punteranno al bersaglio grosso in ogni occasione.

Foto: Lapresse