Federica Brignone: “Devo pensare alla mia salute, giorno per giorno. Vengo da un percorso terribile”

Federica Brignone si è soffermata a lungo con la stampa nel corso del Media Day della FISI in corso a Milano, parlando non soltanto dei due ori olimpici in superG e gigante, ma anche della propria situazione fisica, soprattutto in ottica futura.

L’azzurra avrebbe voluto disputare anche le ultime gare di Coppa del Mondo: “Ad Andorra non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi“.

Le emozioni vissute durante le Olimpiadi: “Mi chiedo ancora come abbia fatto a vincere. È stato un privilegio correre le Olimpiadi in casa, l’orgoglio è ancora più grande. Il risultato di squadra è stato incredibile. Durante le Olimpiadi ho cercato di non perdere una gara anche degli altri sport, sono emozioni incredibili“.

Brignone è attesa ancora da un lungo lavoro per il completo recupero fisico: “Ho tanto lavoro da fare, non solo per tornare in pista, ma per la mia salute personale. Sono sempre in fisioterapia a Torino, è dura dare tanta continuità a causa dei vari impegni. Devo dare tempo alla guarigione, pensando giorno per giorno“.

L’azzurra ammette che il recupero per prendere parte alle Olimpiadi è stato molto dispendioso, ed ora vuole prendersi i giusti tempi: “È brutto non avere programmi precisi, ma almeno non ho le stampelle. Fisicamente non ho mai fatto così fatica a fare tante gare in una stagione. Adesso penso che sarà diverso“.