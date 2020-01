LIVE Fognini-Pella 7-6 (0) 6-2 6-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: il ligure si esalta alla Melbourne Arena! Ottavi di finale conquistati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA, FOGNINI BATTE PELLA E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE

Grandissima prestazione del ligure che oggi, più che mai, ha messo in mostra un gran tennis, meritando l’accesso al prossimo round. Un risultato considerevole, dopo i problemi dei primi turni. E’ tutto questa DIRETTA LIVE e un saluto dalla redazione di OA Sport.

E CON UNA PRIMA DI SERVIZIO AL CENTRO FABIO FOGNINI CHIUDE!!! L’azzurro conquista gli ottavi di finale degli Australian Open 2020 sconfiggendo per 7-6 (0) 6-2 6-3 l’argentino Pella. Nel prossimo round ci sarà l’americano Sandgren ad attenderlo e in palio ci sarà l’accesso ai quarti di finale.

40-15 STRAORDINARIO FOGNINI! Stop volley quasi in tuffo sul passante di dritto di Pella e due match-point.

30-15 Largo il dritto di Pella e Fognini va!

15-15 Ace esterno di Fognini.

0-15 Aggredisce con il dritto Pella, che inizia bene.

E C’E’ L’ERRORE DI PELLA!! Terzo break della frazione per il ligure che, stavolta, al servizio può chiudere il match e conquistare gli ottavi di finale!

30-40 PASSANTE DI FOGNINI! Rovescio lungolinea micidiale.

30-30 Ace centrale di Pella.

15-30 Esaspera il dritto in top-spin Pella e altro errore dell’argentino.

15-15 Largo il rovescio di Pella, che non trova il campo.

15-0 Eccede con il rovescio incrociato Fognini e palla in corridoio.

Per la seconda volta arriva il controbreak dell’argentino, dritto vicinissimo alla riga e niente da fare per Fognini. Prosegue lo “scambio di cortesie” tra i due. L’argentino, dunque, andrà a servire per pareggiare il conto.

30-40 Pressa con il dritto Fognini e ottiene il punto, annullando la prima palla break.

15-40 Scappa il dritto a Fognini, due palle del controbreak!

15-30 Bravo Pella con il rovescio incrociato stretto a trovare un angolo imprendibile.

15-15 Ottimo attacco con il rovescio lungolinea di Fognini e out la risposta di Pella.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

OUT IL DRITTO DI PELLA! C’è nuovamente il break per Fognini che guida 4-2 nel terzo set. L’azzurro deve assolutamente sfruttare questa occasione al servizio.

30-40 PALLA BREAK! Nastro stavolta favorevole all’azzurro che ci arriva sulla palla corta di Pella e trova la deviazione beffarda.

30-30 Problemi fisici per Pella che, su questo dritto di Fognini, ha fatto fatica a spostarsi.

30-15 Ottima prima di Pella e schiaffo di dritto risolutivo dell’argentino.

15-15 Dritto in avanzamento splendido di Fognini e in rete il rovescio di Pella.

15-0 Ace centrale di Pella, inizialmente out per il giudice di linea, ma corretto dal giudice di sedia. Proteste di Fognini, ma la decisione non cambia.

Scappa il dritto a Fognini che purtroppo cede il servizio. 3-2 per l’azzurro nel 3° set ma Pella potrà servire per pareggiare il conto.

Vantaggio Pella, bravo in difesa l’argentino sullo smash non definitivo di Fognini e con il rovescio chiude.

40-40 Insacca in rete il rovescio Pella e si va ai vantaggi.

30-40 Lungo il dritto di Pella.

15-40 Doppio fallo di Fognini e due palle del controbreak.

15-30 Fortunato Pella che con il rovescio in back trova la deviazione del nastro che lo favorisce.

15-15 In rete il dritto lungolinea di Fognini.

15-0 Ace centrale di Fognini!

E’ FUORI! Il dritto di Pella si spegna in corridoio e Fognini guida 3-1 nel terzo set! L’azzurro andrà a servire.

30-40 Scappa il dritto e palla break per Fognini!

30-30 Serve&volley per Pella e niente da fare con il passante di dritto per Fognini.

15-30 Stavolta è Pella ad essere tradito dal nastro: dritto deviato e out.

15-15 Grande salvataggio di Fognini con il pallonetto e Pella sparacchia out lo smash.

15-0 Ancora il nastro non sorride a Fabio, su un buon rovescio incrociato.

A zero Fognini tiene il servizio, chiudendo con uno splendido dritto anomalo. 2-1 per il ligure in questo 3° set e Pella andrà alla battuta.

40-0 Ancora un errore di Pella con il rovescio in manovra.

30-0 Rovescio lungolinea in rete di Pella.

15-0 Dritto risolutivo di Fognini.

Esagera Fognini con il dritto incrociato e palla in corridoio. 1-1 nel terzo set e Fabio alla battuta.

40-15 Spinge con il dritto l’argentino e Fognini non può nulla con il rovescio.

30-15 Che colpo! Fognini passa Pella con un dritto di controbalzo eccezionale.

30-0 Strappa con il dritto Fognini e colpo in rete.

15-0 Ace centrale di Pella.

Game Fognini, out il dritto di Pella e l’azzurro è avanti 1-0 nel terzo set. L’argentino va in battuta.

40-15 Ace centrale di Fognini.

30-15 Straordinario dritto lungolinea di Fognini che lascia fermo Pella.

15-15 Lungo il rovescio di Pella in manovra.

0-15 Scambio durissimo da fondo e rovescio incrociato di Fognini è out.

Si riprende con il terzo set. Fognini al servizio!

FOGNINI C’E!!!!! L’azzurro delizia il pubblico della Melbourne Arena e si porta avanti du due set 7-6 (0) 6-2 in questo match del terzo turno degli Australian Open. Fino ad ora, prestazione eccellente del ligure.

15-40 FANTASTICO! Due dritti eccezionali, rete conquistata con autorità e due set-point!

15-30 PAZZESCO! Passante di rovescio a una mano di Fognini, di puro polso. Si può solo applaudire!

15-15 Rovescio incrociato profondissimo di Fabio e dritto in rete di Pella.

15-0 Non trova bene l’impatto con la palla Fognini, che spedisce out il dritto.

FOGNINI C’E’!! Il rovescio incrociato sorride all’azzurro e 5-2 nel 2° set per l’italiano. Pella andrà a servire per rimanere nella frazione.

Vantaggio Fognini, con coraggio l’azzurro viene a rete dopo l’attacco di dritto e chiude in sicurezza.

40-40 Bravo Pella che intuisce la smorzata di Fognini ed esegue una controsmorzata splendida.

Vantaggio Fognini, scambio superbo tra i due, palla corta di Pella, ci arriva splendidamente il ligure e il passante di rovescio di Pella muore in rete.

40-40 Scappa il rovescio Pella e si va ai vantaggi.

30-40 Fermo sulle gambe Fognini in questo scambio, errore con il rovescio e palla break per Pella.

30-30 In rete il rovescio di Pella.

15-30 Ottima risposta con il rovescio in back sul lungolinea di Pella e Fognini viene sorpreso da questo colpo.

15-15 Straordinario Fognini in difesa, mette dall’altra parte un dritto liftato difficilissimo e il rovescio in back di Pella finisce in rete.

0-15 Out il dritto di Fognini, che deve tenere mentalmente ora.

MAGIA DI FOGNINI! Pallonetto liftato con il dritto e ancora una volta Pella, costretto a scendere a rete, viene infilato. 4-2 per l’azzurro nel 2° set e servizio.

30-40 In rete il dritto di Pella e palla break Fognini!

30-30 Sul nastro il tentativo di recupero sul lungolinea di Fognini, dopo la stop volley di Pella.

15-30 Dritto a sventaglio fuori di un nulla di Fognini.

0-30 Strappa con il dritto mancino Pella.

0-15 Eccellente dritto in contropiede, sul lungolinea, di Fognini.

Bravo Fognini, segue a rete il dritto incrociato e chiude con la giocata a rete. 3-2 per l’azzurro in questo secondo set e Pella andrà a servire.

40-15 Ace esterno di Fognini.

30-15 Ottimo servizio a uscire di Fognini, lunga la risposta di Pella.

15-15 Ace centrale di Fognini.

0-15 Risposta aggressiva di Pella che cerca di mettere sotto pressione Fognini.

Brutto game in risposta di Fognini, che ha un po’ strappato con il dritto, come si suol dire. 2-2 nel 2° set e Fabio andrà a servire.

30-15 Lungo il dritto di Pella in manovra.

30-0 Due risposte out con il rovescio di Fognini, che non trova la misura del colpo.

Chiosa d’autore di Fognini con il rovescio lungolinea e 2-1 per l’azzurro in questo secondo set. Pella andrà a servire con palle nuove.

Vantaggio Fognini, servizio ad uscire e dritto risolutivo sul lungolinea.

40-40 Il nastro ancora ferma il rovescio di Fognini, che si lamenta.

40-30 E secondo ace (centrale) di Fognini del game.

30-30 Secondo doppio fallo del game per Fognini.

30-15 Ace esterno, con effetto slice, dell’azzurro che si riscatta.

15-15 Doppio fallo di Fognini.

0-15 Out il passante dritto in corsa di Pella, sul bel dritto in avanzamento di Fognini.

In rete la risposta di rovescio di Fognini e 1-1 nel 2° set. L’azzurro andrà a servire.

40-30 Servizio al corpo di Pella e lunga la risposta di Pella.

30-30 Doppio fallo di Pella.

30-15 Stavolta il pallonetto difensivo è lungo quello di Fognini, sul bel attacco di dritto incrociato di Pella.

15-15 Il nastro non sorride a Fognini su questo rovescio. Peccato!

0-15 Rovescio in back bassissimo di Fognini e dritto in rete di Pella.

STREPITOSO FOGNINI! Altro pallonetto difensivo magnifico, tweener di Pella e chiosa a rete dell’azzurro. 1-0 per Fabio nel 2° set, ora l’argentino al servizio.

40-15 Esaspera l’angolo del rovescio incrociato Pella, che perde la misura del colpo.

30-15 Splendido dritto lungolinea in avanzamento di Fognini, che chiude splendidamente a rete.

15-15 Aggredisce con il rovescio la seconda di servizio Pella e niente da fare per Fognini.

15-0 Servizio centrale perfetto di Fabio.

Si ricomincia con Fognini al servizio nel secondo set.

FANTASTICO FOGNINI! Tie-break da favola in questo primo set per l’azzurro e con un rovescio lungolinea semplicemente strepitoso spolvera la riga e conquista il primo set. Eccezionale il ligure.

6-0 Servizio centrale e dritto anomalo profondissimo! 6 set-point per Fognini.

5-0 MAMMA MIA! Dritto lungolinea di Fognini fantastico e ora l’azzurro andrà a servire per chiudere il parziale.

4-0 Stecca Pella! Secondo mini break di vantaggio per l’azzurro in questo tie-break del primo set.

3-0 In rete il dritto lungolinea di Pella e Fognini mantiene il vantaggio maturato all’inizio di questo set.

2-0 Grande prima esterna di Fognini e niente da fare per l’argentino.

1-0 Mini break per Fognini, in rete il rovescio di Pella. L’azzurro avrà due servizi a disposizione.

Fuori misura il rovescio incrociato di Pella e si va al tie-break. Comincerà Pella al servizio.

40-15 Regalo di Pella che non riesce a rimandare nel campo di Fognini una palla corta non eseguita bene dall’azzurro.

30-15 Grande ace al centro di Fognini.

15-15 In rete stavolta il colpo di Pella da fondo.

0-15 In rete il rovescio incrociato di Fognini, dopo un estenuante scambio di rovescio in back.

Terzi ace del game dell’argentino che tiene a zero il servizio e si assicura il tie-break. Fognini dovrà servire per rimanere nel 1° set.

40-0 In rete il tentativo di rovescio in contropiede di Fognini.

30-0 Ace, stavolta centrale, di Pella.

15-0 Ace esterno di Pella.

CHE DRITTO! Colpo di controbalzo di Fognini e 5-5 nel 1° set. Pella al servizio.

40-15 STRAORDINARIO FOGNINI! Da terra praticamente esegue un pallonetto difensivo di rovescio che scavalca Pella a rete. Fantastico colpo del ligure!

30-15 Scappa il dritto lungolinea a Fognini, dopo il tentativo di slice esasperato di Pella.

30-0 Lungo il rovescio in manovra di Pella.

15-0 Ottima copertura della rete di Fognini, dopo uno splendido attacco con il dritto.

Ace esterno di Pella e 5-4 nel 1° set. Fognini andrà a servire per rimanere nella frazione.

40-0 Altro errore in manovra di Fabio che forza da fondo, ma non trova il campo in questo game.

30-0 Out il dritto incrociato di Fognini.

15-0 Largo di poco il rovescio lungolinea di Fognini.

Game Fognini, grande dritto a sventaglio dell’azzurro e 4-4 nel 1° set. Pella al servizio.

40-15 In corridoio il rovescio lungolinea di Pella e due palle del 4-4 per Fognini.

30-15 Ottimo rovescio incrociato di Fognini che non dà scampo a Pella.

15-15 Doppio fallo di Fognini.

15-0 Splendido servizio centrale di Fognini ed ace del ligure.

Ottima prima di servizio di Pella che, dunque, si salva e conquista il settimo game. L’argentino guida 4-3 nel 1° set, ora Fognini andrà alla battuta.

Vantaggio Pella, fuori di poco il rovescio lungolinea di Fognini che vuol sottrarsi allo scambio prolungato.

40-40 Il nastro ferma il tentativo di vincente con il dritto lungolinea di Fognini, colpo molto difficile.

Vantaggio Fognini! Largo il rovescio incrociato di Pella e palla break per il ligure.

40-40 Aggredisce con il rovescio lungolinea la seconda di Pella e Fognini conquista il punto.

Splendida prima al centro, con effetto a uscire, di Pella e out la risposta di rovescio di Fognini.

40-40 Affonda con il dritto Fognini e con il colpo a sventaglio risolve in proprio favore lo scambio.

Vantaggio Pella, dritto a sventaglio molto profondo e passante di dritto sul nastro di Fognini.

40-40 Eccellente difesa di Pella ma Fognini sfonda con il dritto incrociato.

Vantaggio Pella con una splendida prima al centro.

40-40 Splendido pallonetto di Fognini, in fase difensiva e si va ai vantaggi.

30-30 Cerca di spingere Fognini con il rovescio ma il colpo del ligure è troppo lungo.

15-30 In rete il rovescio incrociato di Fognini.

0-30 Largo il dritto mancino di Pella.

0-15 Splendido dritto lungolinea di Fognini che si sottrae alla grande allo scambio prolungato.

Chiosa d’autore di Fognini che, dopo essersi aperto ottimamente il campo con il rovescio incrociato, mette a segno una palla corta magnifica. 3-3 nel 1° set e l’argentino al servizio.

40-15 Risponde Fabio con un grandissimo cross di dritto sulla riga.

30-15 Bravo l’argentino a prendere il tempo con il dritto a Fognini, concludendo con il lungolinea.

30-0 Servizio centrale di Fognini ottimamente eseguito e niente da fare per Pella.

15-0 Grande attacco il con il dritto incrociato in avanzamento del ligure in rete la risposta di Pella.

Out il passante di dritto di Fognini, sull’attacco di dritto molto potente di Pella sul lungolinea. 3-2 per l’argentino che tiene dunque il servizio in questo primo set, il ligure alla battuta.

40-30 Lungo il dritto di Fognini in manovra.

30-30 Grande pressing da fondo di Pella che mette sotto pressione il ligure, il cui rovescio termina la propria corsa in rete.

15-30 Stupendo dritto lungolinea di Fognini che lascia fermo Pella, colto di sorpresa.

15-15 Scambio durissimo da fondo, la spunta Pella con un bel dritto a incrociare e la risposta di Fabio si spegne in rete.

0-15 Dritto mancino lungo di Pella.

Ottimo rovescio lungolinea in contropiede di Fognini e a zero tiene il servizio. 2-2 nel 1° set, ora spetterà a Pella servire.

40-0 Out il rovescio in manovra di Pella.

30-0 Dritto a sventaglio in contropiede di Fognini e in rete il tentativo di salvataggio di Pella.

15-0 Bella prima di servizio centrale di Fognini e out il dritto di Pella.

Lungo il rovescio lungolinea di Fognini, che non trova l’impatto corretto con la palla, piazzato male con le gambe. 2-1 per Pella in questo 1° set e il ligure andrà alla battuta.

40-0 Prima solida al centro e rovescio lungolinea risolutivo di Pella.

30-0 Rovescio incrociato all’incrocio delle righe di Pella.

15-0 Ottima copertura della rete di Pella e niente da fare per Fognini, nel suo tentativo di passante alla disperata.

Out il rovescio di Pella che forza da fondo ma perde la misura del colpo. 1-1 nel primo set. L’argentino andrà a servire.

Vantaggio Fognini, ottimo dritto a sventaglio dell’azzurro.

40-40 Rovescio molto profondo di Pella e in rete la risposta dell’argentino.

Vantaggio Fognini che serve in maniera molto potente al corpo, niente da fare per Pella.

40-40 Smash risolutivo, dopo essersi aperto ottimamente il campo, di Fognini e si va ai vantaggi.

30-40 Servizio-dritto del ligure che annulla la prima palla break.

15-40 Aggredisce subito Pella con il dritto e due palle break per l’argentino.

15-30 Altro errore non forzato di Fabio con il rovescio, inizio molto falloso dell’italiano.

15-15 Buona la prima di servizio centrale di Fabio e out la risposta di dritto di Pella.

0-15 Largo il rovescio incrociato di Fognini.

Ace centrale di Pella e 1-0 per l’argentino nel primo set. Fognini andrà a servire.

40-15 Non trova il giusto tempo di impatto con la palla Fognini, che spedisce in rete il dritto anomalo.

30-15 Servizio al corpo dell’argentino e in rete la risposta di rovescio di Fabio.

15-15 Affossa in rete il dritto mancino Pella.

15-0 Fuori di poco il pallonetto difensivo di Fognini.

10.04: Sarà l’argentino a servire per primo.

10.02: Fattore discriminante in questo incontro, dunque, sarà il controllo dello scambio da fondo. Entrambi sono molto dotati da questo punto di vista e Fabio, se in giornata, ha qualche colpo in più nel repertorio. Dall’altro lato del campo, però, c’è un tennista solitamente più solido.

10.00: I due giocatori sono in campo per le operazioni di rito e danno il via alla fase di riscaldamento.

9.58: L’impressione, però, è che se Fabio dovesse mantenere uno standard alto il match potrebbe sorridergli. E’ chiaro che i passaggi a vuoto andranno minimizzati.

9.56: Un mancino insidioso che con le sue traiettorie in top-spin può creare non pochi danni. La partita sarà vinta da chi per primo riuscirà a prendere l’iniziativa, sulla base delle profondità di palla.

9.53: Pella è arrivato al confronto con l’azzurro avendo sconfitto all’esordio l’australiano John-Patrick Smith e poi il francese Gregoire Barrere.

9.50: Dando un’occhiata all’album dei ricordi, si ricordano la vittoria del giocatore di Arma di Taggia in Coppa Davis nel 2017 e le sconfitte nel 2013 a San Paolo (Brasile) e nel 2017 a Monaco (Germania).

9.46: Per battere il “regolarista” Pella sarà necessaria una maggior costanza di rendimento. Ne è ben consapevole Fabio che contro il tennista nativo di Bahia Blanca è in svantaggio nel computo dei precedenti (2-1).

9.43: Fognini viene da due impegni probanti dal punto di vista fisico: due match al quinto set. Ha vissuto un po’ sulle montagne russe l’azzurro, alternando momento di un tennis brillante ad altri in cui la misura dei colpi non è stata trovata.

9.40: La Melbourne Arena sarà teatro della sfida tra il ligure e il sudamericano, con in palio un posto per gli ottavi di finale.

9.38: Finisce dunque la sfida infinita tra Marin Cilic e lo spagnolo Roberto Bautista Agut: vince il croato con il punteggio di 6-8 (3) 6-4 6-0 5-7 6-3. Tra circa 15′ vedremo scendere in campo Fognini e Pella.

8.54: Il match di Fognini-Pella ritarda sempre di più. Si va al quinto set nel confronto tra Bautista Agut e Marin Cilic. L’iberico si è imposto 7-5 nel quarto parziale e dunque ci si gioca il tutto per tutto nell’ultimo parziale.

8.45: Si lotta sul campo della Melbourne Arena tra Cilic e Bautista Agut: 5-5 nel quarto set e il croato avanti nel punteggio 6-7 (3) 6-4 6-0. Si dovrà attendere dunque prima di vedere Fognini all’opera.

7.40: Aggiornamento per quanto concerne l’orario di inizio del match: al momento il punteggio della sfida tra Cilic e Bautista Agut (testa di serie n.9) è di 6-7 (3) 6-4 3-0 per il croato. Bisognerà quindi attendere prima di vedere Fabio.

6.19: Bisognerà attendere la fine del match tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Roberto Bautista prima di assistere al confronto tra l’azzurro e l’argentino. E’ in corso il primo set nella partita citata.

6.17: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l’argentino Guido Pella. La Melbourne Arena sarà teatro della sfida tra il ligure e il sudamericano, con in palio un posto per gli ottavi di finale.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l’argentino Guido Pella. La Melbourne Arena sarà teatro della sfida tra il ligure e il sudamericano, con in palio un posto per gli ottavi di finale.

Fognini viene da due impegni probanti dal punto di vista fisico: due match al quinto set. Ha vissuto un po’ sulle montagne russe l’azzurro, alternando momento di un tennis brillante ad altri in cui la misura dei colpi non è stata trovata. Per battere il “regolarista” Pella sarà necessaria una maggior costanza di rendimento. Ne è ben consapevole Fabio che contro il tennista nativo di Bahia Blanca è in svantaggio nel computo dei precedenti (2-1): vittoria del giocatore di Arma di Taggia in Coppa Davis nel 2017; sconfitte nel 2013 a San Paolo (Brasile) e nel 2017 a Monaco (Germania). C’è da dire che i tre incontri citati si sono disputati sempre sulla terra rossa. Pertanto, il match odierno sarà inedito se si considera la superficie.

Pella è arrivato al confronto con l’azzurro avendo sconfitto all’esordio l’australiano John-Patrick Smith e poi il francese Gregoire Barrere. Un mancino insidioso che con le sue traiettorie in top-spin può creare non pochi danni. La partita sarà vinta da chi per primo riuscirà a prendere l’iniziativa, sulla base delle profondità di palla. L’impressione, però, è che se Fabio dovesse mantenere uno standard alto il match potrebbe sorridergli. E’ chiaro che i passaggi a vuoto andranno minimizzati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l’argentino Guido Pella: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà il terzo in programma sul campo della Melbourne Arena, pertanto è lecito pensare che l’orario di inizio possa oscillare tra le 06.00 e le 07.00 italiane. Buon divertimento!

