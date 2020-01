LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: incombe una nuova maratona, in palio gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l’argentino Guido Pella. La Melbourne Arena sarà teatro della sfida tra il ligure e il sudamericano, con in palio un posto per gli ottavi di finale.

Fognini viene da due impegni probanti dal punto di vista fisico: due match al quinto set. Ha vissuto un po’ sulle montagne russe l’azzurro, alternando momento di un tennis brillante ad altri in cui la misura dei colpi non è stata trovata. Per battere il “regolarista” Pella sarà necessaria una maggior costanza di rendimento. Ne è ben consapevole Fabio che contro il tennista nativo di Bahia Blanca è in svantaggio nel computo dei precedenti (2-1): vittoria del giocatore di Arma di Taggia in Coppa Davis nel 2017; sconfitte nel 2013 a San Paolo (Brasile) e nel 2017 a Monaco (Germania). C’è da dire che i tre incontri citati si sono disputati sempre sulla terra rossa. Pertanto, il match odierno sarà inedito se si considera la superficie.

Pella è arrivato al confronto con l’azzurro avendo sconfitto all’esordio l’australiano John-Patrick Smith e poi il francese Gregoire Barrere. Un mancino insidioso che con le sue traiettorie in top-spin può creare non pochi danni. La partita sarà vinta da chi per primo riuscirà a prendere l’iniziativa, sulla base delle profondità di palla. L’impressione, però, è che se Fabio dovesse mantenere uno standard alto il match potrebbe sorridergli. E’ chiaro che i passaggi a vuoto andranno minimizzati.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match del terzo turno degli Australian Open 2020 di tennis tra Fabio Fognini e l’argentino Guido Pella: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match sarà il terzo in programma sul campo della Melbourne Arena, pertanto è lecito pensare che l’orario di inizio possa oscillare tra le 06.00 e le 07.00 italiane. Buon divertimento!

