LIVE Fognini-Sandgren, Australian Open 2020 in DIRETTA: in palio i quarti di finale

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren, valevole per il quarto turno degli Australian Open 2020. Il match è in programma nel mattino italiana e segnerà una partita fondamentale per l’italiano che ha eguagliato per la terza volta il quarto turno a Melbourne.

Fabio Fognini non vuole fermarsi dopo essere stato tra i protagonisti in Oceania. Il ligure ha eguagliato il piazzamento del 2015, quando perse de Novak Djokovic, e del 2018, perdendo contro Tomas Berdych, dopo due maratone. Il classe 1987 ha battuto al quinto set Reilly Opelka, rimontando l’americano dopo due set a zero sotto, e Jordan Thompson, padrone di casa. Al terzo turno poi è giunta la vittoria per 3-0 contro l’argentino Guido Pella. Sulla strada dell’italiano, come due anni fa, ancora Roger Federer.

Il ligure proverà a vendicare Matteo Berrettini, che ha perso contro Tennys Sandgren dopo 5 set. Il romano non ha domato la forza dell’americano, che vuole migliorare i quarti di finale del 2018, sulla scia del quarto turno a Wimbledon e del terzo turno in casa a Flushing Meadows nel 2019. Il classe 1991 sfiderà per la quarta volta Fognini: l’azzurro è in vantaggio 2-1 dopo le vittorie di Rio de Janeiro e Ginevra del 2018 salvo perdere a Wimbledon l’anno scorso al terzo turno.

La sfida tra Fabio Fognini e Tennys Sandgren inizierà non prima delle 6.00 del mattino dell’orario italiano sulla Melbourne Arena in Australia. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Andy Brownbill/ LaPresse