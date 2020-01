Australian Open 2020, tutti i risultati di venerdì 24 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

Australian Open 2020, tutti i risultati del 24 gennaio: punteggi, qualificati ed eliminati

Rod Laver Arena

[1] A. Barty vs [29] E. Rybakina 6-3 6-2

[27] Q. Wang vs [8] S. Williams 6-4 6-7 (2) 7-5

Y. Nishioka vs [2] N. Djokovic

[3] N. Osaka vs C. Gauff

J. Millman vs [3] R. Federer

Margaret Court Arena

[14] D. Schwartzman vs [24] D. Lajovic 6-2 6-3 7-6 (7)

[25] E. Alexandrova vs P. Kvitova 1-6 2-6

[10] M. Keys vs [22] M. Sakkari 4-6 4-6

[6] S. Tsitsipas vs [32] M. Raonic

S. Zhang vs [14] S. Kenin

Melbourne Arena

O. Jabeur vs C. Wozniacki 7-5 3-6 7-5

M. Cilic vs [9] R. Bautista Agut

[22] G. Pella vs [12] F. Fognini

1573 Arena

M. Fucsovics vs T. Paul 6-1 6-1 6-4

[18] A. Riske vs J. Goerges

T. Sandgren vs S. Querrey

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse