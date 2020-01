Australian Open 2020, Fabio Fognini n.11 virtuale della classifica ATP! Top10 nel mirino, le proiezioni verso la sfida con Sandgren

Appare destinata a sorridere la classifica di Fabio Fognini al termine degli Australian Open. Il ligure, per la terza volta in carriera agli ottavi di finale nel primo Slam dell’anno (il 2020 si aggiunge al 2014 e al 2018), è infatti già certo di guadagnare 90 punti nel ranking ATP, cosa che per il momento gli vale la posizione numero 11.

La nuova classifica virtuale del taggiasco dipende, in particolare, dal fatto che lo spagnolo Roberto Bautista Agut è uscito sconfitto in cinque set dallo scontro con il croato Marin Cilic. Questo ha provocato la discesa di tre posizioni dell’iberico (che difendeva gli ottavi del 2019), della quale si sono avvantaggiati Fognini, il belga David Goffin e il francese Gael Monfils, saliti rispettivamente ai posti 11, 10 e 9. Tutti i tre giocatori citati sono ancora in corsa a Melbourne, in quella che diventa a questo punto una lotta anche per due dei tre posti nei primi dieci.

Per arrivarci, Fognini dovrebbe sperare in una sconfitta di Goffin (attualmente proiettato a quota 2555) nel match di terzo turno che si giocherà domani contro il russo Andrey Rublev, autentico mattatore della prima parte di stagione: un incontro, questo, che testerà le ambizioni di entrambi e che risulta difficile ignorare per qualità complessiva in campo. Se Rublev riuscisse a sconfiggere il belga, allora il ligure, superando l’americano Tennys Sandgren, ritornerebbe tra i primi dieci in linea virtuale con 2580 punti.

Questi calcoli, però, non tengono conto dei tanti giocatori ancora in corsa alle spalle di Fognini, che potrebbero ancora cambiare le carte in tavola, a partire dall’argentino Diego Schwartzman, atteso però da un complicatissimo ottavo contro Novak Djokovic. Il principale candidato a rimettere in discussione le carte in tavola, in questo momento, è proprio Rublev, dovesse riuscire ad andare avanti nel torneo; un discorso simile vale per l’altro russo Karen Khachanov, il cui problema è legato ai prossimi avversari: l’australiano Nick Kyrgios e il numero 1 del mondo Rafael Nadal.

Una situazione, quella del ranking di Fognini, che è dunque in evoluzione, e della quale i contorni si faranno più chiari sia dopo la giornata di domani che, soprattutto, dopo l’ottavo contro Sandgren.

Foto: LaPresse