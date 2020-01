VIDEO Fognini-Pella, highlights e sintesi Australian Open 2020: l’azzurro vola agli ottavi di finale

Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Guido Pella per 7-6(0), 6-2, 6-3 e può così proseguire la sua avventura sul cemento di Melbourne. Il ligure non ha avuto grossi problemi contro il sudamericano e tra due giorni tornerà in campo per affrontare lo statunitense Tennys Sandgren, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno e oggi capace di eliminare il connazionale Sam Querrey. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Fabio Fognini-Guido Pella, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2020.

Foto: Lapresse