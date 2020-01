Australian Open 2020, Fabio Fognini alla prova del nove, torna in campo Roger Federer

Inizia il terzo turno degli Australian Open di tennis: nella primissima mattina italiana di domani, venerdì 24 gennaio, scenderà in campo a Melbourne l’ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile, ovvero Fabio Fognini, numero 12 del tabellone, che sarà opposto alla testa di serie numero 22, l’argentino Guido Pella. Il vincitore avrà di fronte a sé un tabellone non impossibile, dato che sfiderà poi il vincitore del derby statunitense tra Tennys Sandgren e Sam Querrey. Altro grande protagonista di giornata sarà l’elvetico Roger Federer, numero 3, che affronterà il beniamino di casa John Millman, in una sfide che potrebbe nascondere qualche insidia, poi all’orizzonte la sfida con il vincente tra il magiaro Marton Fucsovics e lo statunitense Tommy Paul.

Più interessante il match che attende il numero 6, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, opposto al bombardiere canadese Milos Raonic, mentre il redivivo croato Marin Cilic è atteso dall’ostacolo spagnolo rappresentato da Roberto Bautista. Il serbo Novak Djokovic non dovrebbe avere problemi di sorta col nipponico Yoshihito Nishioka, mentre chiude il programma la sfida tra l’argentino Diego Schwartzmann ed il serbo Dusan Lajovic.

Per il tabellone femminile ad aprire le danze sarà subito la numero 1, la padrona di casa Ashleigh Barty, opposta alla kazaka Elena Rybakina, mentre la statunitense Alison Riske rischia qualcosa contro la tedesca Julia Goerges. Molto interessante la sfida tra la statunitense Madison Keys e l’ellenica Maria Sakkari, con all’orizzonte il match contro la ceca Petra Kvitova, che dovrà però prima superare la russa Ekaterina Alexandrova.

La campionessa in carica, la nipponica Naomi Osaka, dovrà prendere con le molle la sfida con la giovanissima statunitense Cori Gauff, mentre la cinese Shuai Zhang potrebbe creare grattacapi alla statunitense Sofia Kenin. La sorpresa tunisina Ons Jabeur dovrà vedersela contro la rediviva danese Caroline Wozniacki, mentre c’è grande attesa per vedere all’opera ancora la statunitense Serena Williams, opposta alla cinese Qiang Wang.

