LIVE Moto2, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: battaglia da Far West tra Oliveira e Bagnaia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DEL GP DI THAILANDIA DALLE ORE 9.00

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto2, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sulla pista di Buriram assisteremo ad un nuovo confronto per il titolo tra il nostro Francesco Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira.

Il centauro piemontese, in vetta alla graduatoria iridata, farà gara sul suo avversario per correre di rimessa su un tracciato sulla carta maggiormente adatto alle caratteristiche della rivale KTM. “Pecco” sa di potersi permettere una strategia di questo genere e di poter sfruttare eventualmente delle incertezze del lusitano. In questo senso, Lorenzo Baldassarri, Alex Marquez e il compagno dello Sky Racing Team VR46 Luca Marini possono essere degli “alleati” perché con le possibilità di centrare il bersaglio grosso ed essere in lizza per il podio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto2: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 07.20 italiane. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

-14 Quartararo attacca Marini ed è quarto. Oliveira prova la fuga, vedremo se Bagnaia riuscirà a rispondere.

-15 Sbaglia anche Binder e Bagnaia torna secondo. L’unico che sta guidando pulito è Oliveira.

-15 Bagnaia sta guidando al limite, così rischia di cadere. Finisce nuovamente lungo e perde nuovamente la posizione su Binder.

-16 Bagnaia attacca Binder ed è secondo. Marini commette un errore e perde terreno immediatamente. Davanti restano in 3.

-16 Marini è rientrato sui primi tre. Ora ci sono due Ktm davanti, tallonate dalle due Kalex del Team Sky VR46. Fase decisiva del Mondiale. Intanto brutta caduta per Lorenzo Baldassarri.

-17 Sbaglia ancora Bagnaia! Finisce lungo e scende in terza piazza alle spalle di Oliveira e Binder.

-18 all’arrivo. PAZZESCOOOOOOOOOOO!!! Battaglia allucinante tra Oliveira e Bagnaia! I due si toccano, carena conto carena! Sorpasso aggressivo dell’italiano che torna davanti!

6/24: ERRORE DI BALDASSARRI!!! Sbagliato l’ingresso alla curva-2 e ora è un tris di testa con Oliveira, Bagnaia e Binder davanti. Baldassarri è sesto alle spalle di Marini.

5/24: ATTENZIONE!!! Sempre alla 12 Oliveira in frenata supera Bagnaia e guadagna la testa.

4/24: Forza la staccata alla curva-12 Oliveira che si porta davanti a Bagnaia ma “Pecco” non ci sta e lo svernicia nel rettilineo davanti ai box.

3/24: Bagnaia, Oliveira, Binder e Baldassarri sembrano aver creato un piccolo buco e prova a ricucire Marini, superando Pasini e Marquez.

2/24: OLIVEIRA!!! Si infila all’interno di Baldassarri perché non vuol lasciar scappare Bagnaia.

1/24: Si toccano Binder e Alex Marquez che perdono posizioni mentre Bagnaia forza il ritmo e si prende la prima piazza ai danni di Baldassarri. Pasini (quarto) e Marini (sesto)

1/24: Fernandez e Schrotter gli altri due piloti coinvolti nella caduta della prima tornata.

1/24: Ottima partenza di Baldassarri dalla pole mentre Bagnaia, alla staccata della curva-3, si prende la seconda piazza ai danni di Oliveira. Caduta nello stesso punto di Mir.

7.20: PARTITIII!!!!!!!!

7.18: Via al giro di ricognizione.

7.16: Più di 50°C sull’asfalto, si prospetta una gara molto dura.

7.14: I due partiranno vicini in griglia ed aspettiamoci grande bagarre con in Moto3.

7.11: Si preannuncia una gara molto interessante dove gli osservati speciali saranno Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira in lizza per il titolo della categoria.

7.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della gara del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round del Mondiale Moto2.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La cronaca delle qualifiche di MotoGP

La cronaca delle prove libere 3 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 1 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 2 di MotoGP

Le condizioni di Jorge Lorenzo

Il video dell’incidente di Jorge Lorenzo

Il programma del weekend

Il circuito di Buriram ai raggi X

Presentazione del weekend

Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Thailandia

Foto: Valerio Origo