Motomondiale, GP Thailandia 2018: il calendario del fine settimana. Programma, orari e tv

Dopo le emozioni di Aragon il Motomondiale parte per la prima delle quattro gare dall’altra parte del mondo. Si incomincia con il Gran Premio di Thailandia di Buriram, che anticiperà le tappe di Giappone, Australia e Malesia, prima di fare ritorno in Europa a Valencia per il rompete le righe finale. Il fine settimana thailandese sarà importante soprattutto per Moto2 e Moto3, dato che nella classe regina Marc Marquez ha già ampiamente le mani sul suo quinto titolo iridato. Nella categoria mediana, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia proverà a conquistare altri punti importanti per distanziare ulteriormente Miguel Oliveira. Stesso discorso nella classe più leggera, con Jorge Martin che cercherà di spezzare la resistenza del nostro Marco Bezzecchi. L’azione si vivrà sulla pista di Buriram, all’esordio ufficiale nel Motomondiale, come il Gran Premio di Thailandia in generale.

Il weekend asiatico sarà trasmesso, come ogni altro appuntamento, da SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208), mentre nelle giornate di sabato e domenica saranno a disposizione repliche in chiaro di qualifiche e gare anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). La tre-giorni di Buriram sarà a disposizione in streaming anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per seguire le sessioni anche su smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altra gara della stagione, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali delle sessioni più importanti del Gran Premio di Thailandia che, per il fuso orario, avrà cinque ore di vantaggio rispetto all’Italia. Di seguito il programma completo dell’evento, con gli orari aggiornati alle nostre latitudini.

PROGRAMMA COMPLETO GP THAILANDIA 2018

Giovedì 4 ottobre

ore 12.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 5 ottobre

ore 4.00-4.40 Prove libere 1 Moto3

ore 4.55-5.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 5.55-6.40 Prove libere 1 Moto2

ore 8.10-8.50 Prove libere 2 Moto3

ore 9.05-8.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 10.05-10.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 6 ottobre

ore 4.00-4.40 Prove libere 3 Moto3

ore 4.55-5.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 5.55-6.40 Prove libere 3 Moto2

ore 7.35-8.15 Qualifiche Moto3

ore 8.30-9.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 9.10-9.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 9.35-9.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 10.05-10.50 Qualifiche Moto2

Domenica 7 ottobre

ore 3.40-4.00 Warm-up Moto3

ore 4.10-4.30 Warm-up Moto2

ore 4.40-5.00 Warm-up MotoGP

ore 6.00 GARA MOTO3

ore 7.20 GARA MOTO2

ore 9.00 GARA MOTOGP

