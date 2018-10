MotoGP, GP Thailandia 2018: la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica dietro Marquez! 3° Dovizioso, Yamaha alla riscossa

Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo tentativo un ritrovato Valentino Rossi che ha portato la sua Yamaha a soli 11 millesimi dalla prima posizione. Completa la prima fila Andrea Dovizioso (Ducati) che si ferma a 139 millesimi dalla vetta, sprecando un ultimo giro nel quale aveva fatto segnare due parziali record.

Quarta posizione per Maverick Vinales che conferma la ritrovata forma della Yamaha, con 240 millesimi di distacco da Marquez, quinta per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 268, mentre chiude la seconda fila Andrea Iannone (Suzuki) con 331 di ritardo. Settima posizione per Dani Pedrosa (Honda) a 370, ottava per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 383, mentre è nono Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 511. Chiude decimo, invece, l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 572, undicesimo lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 650, mentre è 12esimo il suo connazionale Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 888. Un gradino sotto troviamo il nostro Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) che non riesce a fare il salto nella Q2 per appena due millesimi nei confronti di Alex Rins.

Le qualifiche di Buriram hanno confermato come Marc Marquez sappia sempre essere l’uomo da battere in ogni condizione, ma ha riproposto una Yamaha davvero competitiva, come non la si vedeva da tempo. Anzi, per quanto visto tra terza e quarta sessione di prove libere, la moto di Iwata si candida ad un ruolo da protagonista anche per quanto riguarda la gara, sfruttando la scelta della doppia Hard che, a quanto visto, permette alla M1 di essere pronta a vincere. Marquez ha il miglior passo gara, ma le Yamaha e Andrea Dovizioso (orfano dell’acciaccato Jorge Lorenzo) sono pronti a dare battaglia in un GP che si annuncia quanto mai equilibrato.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP THAILANDIA 2018

1 93 M. MARQUEZ 1:30.088 2 46 V. ROSSI +0.011 3 4 A. DOVIZIOSO +0.139 4 25 M. VIÑALES +0.240 5 35 C. CRUTCHLOW +0.268 6 29 A. IANNONE +0.331 7 26 D. PEDROSA +0.370 8 5 J. ZARCO +0.383 9 9 D. PETRUCCI +0.511 10 43 J. MILLER +0.572

Foto: Valerio Origo