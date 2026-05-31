Nicolò Bulega si regala un nuovo assolo: dominio in gara-2 ad Aragon, Bassani in top-5

Un nuovo assolo. Nicolò Bulega porta a 22 il numero di vittorie consecutive nel Mondiale Superbike, di cui 18 ottenute nelle prime 18 gare della stagione 2026. Il pilota dell’Aruba.it Racing – Ducati continua a riscrivere la storia della categoria con una serie record iniziata nelle ultime quattro gare del 2025 e proseguita senza interruzioni nel campionato in corso.

In gara-2 ad Aragón, sesto appuntamento della stagione 2026, il pilota emiliano si è imposto in sella alla Ducati Panigale V4 R. Se la Superpole Race si era rivelata più complicata del previsto, a causa delle difficoltà nel trovare il giusto feeling con la gomma posteriore, nella seconda manche non c’è stata partita. Bulega ha preso il comando fin dalle prime fasi e ha costruito un margine incolmabile per gli avversari, confermando ancora una volta la propria superiorità.

È stata un’altra giornata di dominio per Ducati, che ha piazzato tre moto di Borgo Panigale sul podio. Alle spalle di Bulega ha chiuso lo spagnolo Iker Lecuona, staccato di 786 millesimi, mentre il britannico Sam Lowes ha completato la top-3 con un ritardo di 6″506. Ancora una volta Lecuona ha cercato di restare in scia al leader del campionato, ma il distacco finale testimonia la difficoltà di contrastare il passo dell’italiano.

Guardando alla top-10, trovano spazio anche altri piloti italiani. Axel Bassani, in sella alla Bimota, ha chiuso quinto a 14″351, preceduto anche dal compagno di squadra Alex Lowes. Ottava posizione, invece, per Alberto Surra sulla Ducati Panigale, a 18″530 dalla vetta. Più arretrati gli altri rappresentanti azzurri: Andrea Locatelli (Yamaha) ha terminato 13°, Stefano Manzi (Yamaha) 14° e Mattia Rato (Yamaha) 17°. Costretti al ritiro, infine, Yari Montella e Lorenzo Baldassarri.

Grazie a questi risultati, Bulega consolida ulteriormente la leadership nella classifica mondiale con 372 punti. Alle sue spalle inseguono Iker Lecuona, secondo a quota 264, e Sam Lowes, terzo con 142 punti.

CLASSIFICA GARA-2 GP ARAGON SUPERBIKE 2026

1 Nicolo Bulega 11 Ducati Panigale V4R 18 LEAD LEAD 1’48.971 — 311

2 Iker Lecuona 7 Ducati Panigale V4R 18 +0.786 +0.786 1’49.126 — 315

3 Sam Lowes 14 Ducati Panigale V4R 18 +6.506 +5.720 1’49.219 309 312

4 Alex Lowes 22 bimota KB998 Rimini 18 +12.413 +5.907 1’49.767 309 313

5 Axel Bassani 47 bimota KB998 Rimini 18 +14.351 +1.938 1’49.777 309 318

6 Garrett Gerloff 31 Kawasaki ZX-10RR 18 +16.317 +1.966 1’49.691 310 320

7 Alvaro Bautista 19 Ducati Panigale V4R 18 +18.023 +1.706 1’49.837 314 322

8 Alberto Surra 67 Ducati Panigale V4R 18 +18.530 +0.507 1’49.905 312 316

9 Thomas Bridewell 46 Ducati Panigale V4R 18 +18.974 +0.444 1’49.880 314 320

10 Michael van der Mark 60 BMW M 1000 RR 18 +19.824 +0.850 1’49.972 315 320

11 Tarran Mackenzie 95 Ducati Panigale V4R 18 +24.639 +4.815 1’50.170 307 318

12 Remy Gardner 87 Yamaha YZF R1 18 +25.864 +1.225 1’50.373 309 314

13 Andrea Locatelli 55 Yamaha YZF R1 18 +25.919 +0.055 1’50.367 313 314

14 Stefano Manzi 62 Yamaha YZF R1 18 +27.035 +1.116 1’50.234 309 313

15 Somkiat Chantra 35 Honda CBR1000RR-R SP 18 +31.608 +4.573 1’50.369 308 314

16 Bahattin Sofuoglu 54 Yamaha YZF R1 18 +43.539 +11.931 1’51.127 306 312

17 Mattia Rato 13 Yamaha YZF R1 18 +46.789 +3.250 1’51.279 302 308

18 Hannes Soomer 38 BMW M 1000 RR 17 1 giro — 1’51.864

RITIRATI

Yari Montella 5 Ducati Panigale V4R 9 1’49.969

Lorenzo Baldassarri 34 Ducati Panigale V4R 0 —

Xavi Vierge 97 Yamaha YZF R1 0 —