MotoGP, GP Thailandia 2018: come sta Jorge Lorenzo dopo l’incidente? Escluse fratture, accertamenti in ospedale

Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il centro medico, i primi esami hanno escluso la presenza di fratture. L’iberico sarà però portato ugualmente all’ospedale di Buriram per degli ulteriori accertamenti, in particolar modo allo scafoide del polso sinistro per verificare che non siano presenti delle microfratture.

Jorge Lorenzo è stato dichiarato “fit”, dunque potrà scendere in pista per il weekend, sarà lui a decidere il da farsi dopo che due settimane fa si era già infortunato ad Aragon in seguito a una caduta in curva 1 durante la gara. Ancora da accertare le cause dell’highside, guardando le immagini il motore sembra essersi spento all’improvviso mentre si stava affrontando una curva a 150 km/h.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI JORGE LORENZO













Foto: Valerio Origo