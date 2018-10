LIVE MotoGP, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: Valentino Rossi sogna la vittoria, Dovizioso favorito con Marquez

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di MotoGP, quindicesima prova del Mondiale 2018. Sul circuito di Buriram lo show a cui ci accingiamo sarà molto tirato anche per il contesto agonistico.

Marc Marquez, leader del campionato e prossimo a laurearsi per la settima volta campione del mondo, non vorrà correre in difesa, desideroso di porre il suo sigillo su una pista inedita dove ancora nessuno ha scritto il proprio nome. Gli avversari potrebbero essere due: Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. La Ducati punta tutte le proprie fiches sul forlivese, dopo la rinuncia forzata di Jorge Lorenzo (caduto ieri e costretto a dare forfait, reduce già dall’incidente di Aragon), parso molto veloce e performante in ogni condizione. Per quanto riguarda il “Dottore”, pensando all’infausto weekend di Aragon, quando partì 18°, e ritrovarlo in seconda posizione in griglia di partenza qui sembra quasi una rappresentazione immaginaria. Ma l’enigma Yamaha può riservare anche questo. Valentino stesso non si aspettava di essere così veloce e invece, grazie al grande lavoro del team e a un pilota che il gas lo tiene sempre aperto, il risultato è arrivato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 09.00 italiane. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DEL WARM-UP DEL GP DELLA THAILANDIA DELLA MOTOGP













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La cronaca delle qualifiche di MotoGP

La cronaca delle prove libere 3 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 1 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 2 di MotoGP

Le condizioni di Jorge Lorenzo

Il video dell’incidente di Jorge Lorenzo

Il programma del weekend

Il circuito di Buriram ai raggi X

Presentazione del weekend

Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Thailandia

Foto: Valerio Origo