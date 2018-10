MotoGP, GP Thailandia 2018: prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio, Marquez 4°, Rossi 9°, Lorenzo ko dopo una brutta caduta

Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, mentre al terzo posto si classifica il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 74 millesimi. Quarta posizione per Marc Marquez (Honda) che piazza il suo tempo, 1:31.188 in apertura di FP2, per poi concentrarsi solamente sulla durata delle gomme, senza provare il time attack finale.

Quinta posizione per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 148 millesimi, sesta per Andrea Iannone (Suzuki) a 166, settima per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 288, ottava per Dani Pedrosa (Honda) a 295, dopo aver messo in mostra un buonissimo ritmo, mentre è nono Valentino Rossi (Yamaha) a 308 millesimi dalla vetta. Decima posizione per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 331, che precede l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) di 6 centesimi e il nostro Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) di 2 decimi.

Giornata davvero sfortunata per Jorge Lorenzo (Ducati) che, dopo aver concluso solamente in 17esima posizione nella FP1, nel pomeriggio è stato autore di una caduta davvero rovinosa in curva 4. Il maiorchino in staccata è stato letteralmente disarcionato dalla sua moto (che è sembrata addirittura spegnersi) con un highside spettacolare a circa 140kmh, finendo violentemente sull’asfalto, andando a rovinare una già precaria condizione fisica dopo la caduta al via di Aragon. Lo spagnolo, attualmente, sarebbe in 16esima posizione complessiva, ma non è affatto scontato che domani possa essere in grado di prendere parte alla qualifica.

CLASSIFICA TEMPI FP2 GP THAILANDIA MOTOGP 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.5 1’31.090

2 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.2 1’31.121 0.031 / 0.031

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.8 1’31.164 0.074 / 0.043

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.1 1’31.188 0.098 / 0.024

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.6 1’31.238 0.148 / 0.050

6 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.4 1’31.256 0.166 / 0.018

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 324.3 1’31.378 0.288 / 0.122

8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.2 1’31.385 0.295 / 0.007

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1’31.398 0.308 / 0.013

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 1’31.421 0.331 / 0.023

11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 322.0 1’31.486 0.396 / 0.065

12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.2 1’31.647 0.557 / 0.161

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.0 1’31.714 0.624 / 0.067

14 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1’31.841 0.751 / 0.127

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.1 1’31.929 0.839 / 0.088

16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.8 1’32.027 0.937 / 0.098

17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.6 1’32.067 0.977 / 0.040

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.0 1’32.177 1.087 / 0.110

19 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.1 1’32.403 1.313 / 0.226

20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.5 1’32.475 1.385 / 0.072

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 320.2 1’32.650 1.560 / 0.175

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 315.7 1’32.661 1.571 / 0.011

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 322.9 1’32.989 1.899 / 0.328

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 323.0 1’33.503 2.413 / 0.514

