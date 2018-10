MotoGP, GP Thailandia 2018: prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce, Valentino Rossi 7°, Marquez parte dalla Q1, Lorenzo non corre

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DEL GP THAILANDIA DELLA MOTOGP

Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre l’11esimo posto assoluto e, di conseguenza, lo spagnolo dovrà partire dalla Q1 nelle qualifiche delle ore 9.10.

Il turno di questa mattina ha visto ancora una volta Andrea Dovizioso (Ducati) segnare il migliore tempo in 1:30.399, staccando l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) di 167 millesimi e Maverick Vinales (Yamaha) di 248. Quarta posizione per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) distante 320 dalla vetta, quinta per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) con 328 e sesta per Dani Pedrosa (Honda) a 419. Conclude al settimo posto la sua FP3, invece, Valentino Rossi (Yamaha) a 460 millesimi da Dovizioso, ottavo Andrea Iannone (Suzuki) a 482, mentre è nono Johann Zarco (Yamaha Tech3) a quasi sei decimi. Completa le prime dieci posizioni e, quindi, scatterà dalla Q2 nelle qualifiche, anche lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) con 616 millesimi di ritardo, ma 64 di vantaggio proprio su Marc Marquez che non va oltre l’1:31.079. Alle sue spalle il nostro Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) che sfiora la qualificazione per un decimo.

Nonostante questo inconveniente il leader della classifica iridata sarà pronto a dire la sua più tardi nelle qualifiche, con il grande equilibrio che continua a regnare al Chang International Circuit di Buriram. Le Ducati volano, con tre rappresentanti nelle prime cinque posizioni, ma i distacchi con Yamaha e Honda sono talmente ridotti che potrà succedere davvero di tutto. Non si escludono sorprese.

CLASSIFICA TEMPI FP3 MOTOGP GP THAILANDIA 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.0 1’30.399

2 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 324.9 1’30.566 0.167 / 0.167

3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 326.7 1’30.647 0.248 / 0.081

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 328.3 1’30.719 0.320 / 0.072

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.7 1’30.727 0.328 / 0.008

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1’30.818 0.419 / 0.091

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.2 1’30.859 0.460 / 0.041

8 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.7 1’30.881 0.482 / 0.022

9 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.1 1’30.979 0.580 / 0.098

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 326.8 1’31.015 0.616 / 0.036

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.4 1’31.079 0.680 / 0.064

12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 320.9 1’31.117 0.718 / 0.038

13 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.7 1’31.118 0.719 / 0.001

14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.1 1’31.169 0.770 / 0.051

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.7 1’31.187 0.788 / 0.018

16 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.6 1’31.209 0.810 / 0.022

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.5 1’31.385 0.986 / 0.176

18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.9 1’31.728 1.329 / 0.343

19 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 321.7 1’31.816 1.417 / 0.088

20 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 324.7 1’31.867 1.468 / 0.051

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1’32.028 1.629 / 0.161

22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.4 1’32.148 1.749 / 0.120

23 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.5 1’32.272 1.873 / 0.124

99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati

Foto: Valerio Origo