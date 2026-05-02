Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assoluto

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.

CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria)

  1. NICOLÒ BULEGA 211
  2. IKER LECUONA 137
  3. SAM LOWES 89
  4. MIGUEL OLIVEIRA 85
  5. ALEX LOWES 79
  6. ALVARO BAUTISTA 70
  7. AXEL BASSANI 67
  8. YARI MONTELLA 61
  9. LORENZO BALDASSARRI 58
  10. ANDREA LOCATELLI 53
  11. DANILO PETRUCCI 46
  12. XAVI VIERGE 40
  13. TARRAN MACKENZIE 36
  14. GARRETT GERLOFF 27
  15. ALBERTO SURRA 21
  16. REMY GARDNER 16
  17. STEFANO MANZI 9
  18. THOMAS BRIDEWELL 8
  19. TETSUTA NAGASHIMA 7
  20. JONATHAN REA 4
  21. SOMKIAT CHANTRA 1
  22. BAHATTIN SOFUOGLU 1
  23. RYAN VICKERS 1
