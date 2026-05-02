Superbike
Classifica Mondiale Superbike 2026: Nicolò Bulega dominatore assoluto
Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike.
CLASSIFICA MONDIALE SUPERBIKE (dopo gara-1 GP Ungheria)
- NICOLÒ BULEGA 211
- IKER LECUONA 137
- SAM LOWES 89
- MIGUEL OLIVEIRA 85
- ALEX LOWES 79
- ALVARO BAUTISTA 70
- AXEL BASSANI 67
- YARI MONTELLA 61
- LORENZO BALDASSARRI 58
- ANDREA LOCATELLI 53
- DANILO PETRUCCI 46
- XAVI VIERGE 40
- TARRAN MACKENZIE 36
- GARRETT GERLOFF 27
- ALBERTO SURRA 21
- REMY GARDNER 16
- STEFANO MANZI 9
- THOMAS BRIDEWELL 8
- TETSUTA NAGASHIMA 7
- JONATHAN REA 4
- SOMKIAT CHANTRA 1
- BAHATTIN SOFUOGLU 1
- RYAN VICKERS 1
