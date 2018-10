VIDEO Bruttissimo incidente di Jorge Lorenzo! Ducati spaccata in due, lo spagnolo vola dopo un highside. Portato via in barella

Bruttissimo incidente per Jorge Lorenzo nelle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati, che si era presentato a Buriram con un infortunio al piede dovuto alla caduta nella curva 1 della gara di Aragon, ha infatti subito un incredibile highside: in staccata la moto sembra essersi spenta a oltre 150 km/h e lo spagnolo è volato per le ghiaie mentre il mezzo si è letteralmente spezzata in due. Il centauro è stato portato via in barella (ma si è alzato sulle sue gambe), speriamo che non siano peggiorate le sue condizioni fisiche. Sventolata la bandiera rossa. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Jorge Lorenzo nella FP2 del GP di Thailandia.

⚠️MASSIVE!⚠️ Huge high-side for Jorge Lorenzo in Thailand. pic.twitter.com/GAqeRKDTyH — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) October 5, 2018

That's the last thing @lorenzo99 needed with his already broken foot 😖 The Ducati man suffers another HUGE highside! 💢#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/wyXkdiDBBW — MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 5, 2018

RED FLAG 🚩 The session is halted due to track conditions#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/PLAouDLefY — MotoGP™🇹🇭🏁 (@MotoGP) October 5, 2018













Foto: Valerio Origo