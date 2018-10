MotoGP, GP Thailandia 2018: prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram, con Maverick Vinales davanti a Rossi, terzo Dovizioso, quinto Marquez

Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. Davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il compagno Valentino Rossi di 270 millesimi. Terza posizione per Andrea Dovizioso (Ducati) a 416, mentre in quarta si è classificato l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a un solo millesimo dal romagnolo. Marc Marquez (Honda) è quinto, a 448 millesimi dalla vetta, mentre in sesta posizione troviamo il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 566, confermando il buon momento della moto di Iwata. Completano la top ten Andrea Iannone (Suzuki) settimo a 640, quindi il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) ottavo a 820, davanti a Danilo Petrucci (Ducati Pramac) nono a 888, mentre è decimo il britannico Scott Redding (Aprilia) a 971. Si fermanom rispettivamente in 15esima e 17esima posizione Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) a 1.259 e Jorge Lorenzo (Ducati) a 1.301.

La MotoGP, tornerà in pista alle ore 9.00 per il secondo turno di questo venerdì di Buriram, per capire se davvero la Yamaha saprà confermarsi, oppure Honda e Ducati torneranno davanti come consuetudine. Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo trovarci di fronte ad una delle poche occasioni di questo finale di stagione per Vinales e Rossi. La curiosità è tanta.

CLASSIFICA FP1 GP THAILANDIA MOTOGP 2018

1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.7 1’31.220

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.0 1’31.490 0.270 / 0.270

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 326.8 1’31.636 0.416 / 0.146

4 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 320.4 1’31.637 0.417 / 0.001

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.0 1’31.668 0.448 / 0.031

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1’31.786 0.566 / 0.118

7 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.5 1’31.860 0.640 / 0.074

8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 320.3 1’32.040 0.820 / 0.180

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 327.2 1’32.108 0.888 / 0.068

10 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 322.4 1’32.191 0.971 / 0.083

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 326.6 1’32.280 1.060 / 0.089

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.9 1’32.313 1.093 / 0.033

13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.9 1’32.414 1.194 / 0.101

14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.0 1’32.422 1.202 / 0.008

15 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 318.8 1’32.479 1.259 / 0.057

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 322.9 1’32.520 1.300 / 0.041

17 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 325.1 1’32.521 1.301 / 0.001

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.8 1’32.648 1.428 / 0.127

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.4 1’32.770 1.550 / 0.122

20 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 323.3 1’32.947 1.727 / 0.177

21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.4 1’33.092 1.872 / 0.145

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 317.3 1’33.133 1.913 / 0.041

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 319.8 1’33.272 2.052 / 0.139

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing Ducati 321.7 1’33.406 2.186 / 0.134

