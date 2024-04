Ginnastica artistica, uscita letale per Salvatore Maresca agli Europei. Passo decisivo, Petrounias dominatore

Un passo in uscita ha impedito a Salvatore Maresca di sognare la medaglia agli Europei 2024 di ginnastica artistica. Il campano si era presentato con grandi ambizioni agli amati anelli di fronte al proprio pubblico della Fiera di Rimini e ha eseguito un’eccellente prova al castello, ma una volta sceso dall’attrezzo si è reso protagonista di un vistoso sbilanciamento. Una sbavatura pesante di cui l’azzurro si è immediatamente reso conto, palesando una smorfia di delusione al momento di salutare la giuria.

In un attimo sono volati via almeno tre decimi e così il 30enne si è fermato al punteggio complessivo di 14.566 (6.2 il D Score), concludendo la gara in settima posizione. Un vero peccato perché il portacolori della Ginnastica Salerno aveva le carte in regola per tornare sul podio dopo il bronzo conquistato nel 2021, anno in cui fu terzo anche ai Mondiali. Senza quell’errore il ribattezzato Thos sarebbe stato molto vicino all’azero Nikita Simonov (14.900, 6.2 la nota di partenza) e il turco Adem Asil (14.900, 6.3 il D Score), che sono riusciti a salire sul podio grazie a due esercizi molto solidi con cui hanno avuto la meglio sull’armeno Artur Avetisyan (14.800) e sull’austriaco Vinzenz Hoeck (14.800).

Il greco Eleftherios Petrounias ha confermato il pronostico della vigilia e ha vinto con il punteggio di 15.000 (6.3). Il Campione Olimpico di Rio 2016 (nonché bronzo a Tokyo 2020) e tre volte Campione del Mondo (2015, 2017, 2018) ha messo le mani sul settimo sigillo continentale al castello dopo quelli del 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022. L’ellenico sarà il grande favorito alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove bisognerà fare i conti anche con gli asiatici. Salvatore Maresca ci sarà? Non sarà semplice la scelta per il DT Giuseppe Cocciaro, che infatti a Rimini ha puntato su un altro quintetto per la gara a squadre.