Tour de France 2018, ventunesima tappa Houilles-Parigi: la passerella finale sui Campi Elisi

Il Tour de France 2018 si chiuderà con la classica passerella finale sui Campi Elisi. La ventunesima tappa vedrà i corridori sfrecciare sui 116 km da Houilles e Parigi, con i velocisti che si daranno battaglia per la vittoria più prestigiosa. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della ventunesima tappa del Tour de France 2018.

Si parte da Houilles e si percorrono 57 km in linea su un percorso con qualche lieve saliscendi. Poi si entra nel circuito finale di Parigi, lungo sei chilometri e mezzo e da percorre per otto volte. Al km 77 è posto lo sprint intermedio. Il circuito è quello ormai classico, che viene affrontato dal 1975, con i corridori che attraversano i Campi Elisi fino all’Arco di Trionfo, a cui girano attorno, e poi tornano indietro fino a Place de la Concorde. La maglia gialla potrà quindi festeggiare insieme ai compagni, mentre le squadre dei velocisti dovranno fare l’ultimo sforzo per pilotare al meglio i propri capitani.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

Nona tappa: Arras Citadelle-Roubaix

Decima tappa: Annecy-Le Grand Bornard

Undicesima tappa: Albertville-La Rosiere

Dodicesima tappa: Bourg Saint Maurice-Alpe D’Huez

Tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence

Quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Men

Quindicesima tappa: Carcassonne-Bagneres De-Luchon

Sedicesima tappa: Carcassone-Bagneres-De-Luchon

Diciassettesima tappa: Bagneres-De-Luchon-Saint-Lary Soulan Col de Portet

Diciottesima tappa: Trie Sur-Baise-Pau

Diciannovesima tappa: Lourdes-Laruns

Ventesima tappa: Saint-Pee Sur-Nivelle-Espelette

