Tour de France 2018, ventesima tappa Saint-Pee Sur-Nivelle-Espelette: cronometro decisiva di 31 km, ultima battaglia per la maglia gialla

L’ultima grande occasione per conquistare la maglia gialla. Sabato 28 luglio va in scena la ventesima tappa del Tour de France 2018, una cronometro individuale di 31km da Saint-Pee-Sur Nivelle ad Espelette.

Il percorso non è per specialisti, nonostante la lunghezza avrebbe potuto avvantaggiarli. Il tracciato si presenta dal punto di vista altimetrico come un continuo saliscendi dal primo all’ultimo chilometro, dunque potrebbe arrivare il successo di tappa anche da parte di uno scalatore. La prima variabile è capire se gli uomini di classifica possiederanno ancora le gambe per completare a tutta la corsa contro il tempo, dopo aver affrontato tre settimane in cui la pausa del lunedì potrebbe non essere sufficiente. Tornando al percorso, sarà decisivo a 4km dal traguardo lo strappo finale, il Col de Pinodieta, un muro abbastanza breve (900m) ma con una ripidità del 10,2%. Farà la differenza anche la discesa tecnica che porta all’arrivo, dove i corridori sfrecceranno a velocità elevatissime per guadagnare o limitare i danni. Se prima del via della frazione odierna i distacchi tra coloro che lottano per la maglia gialla fossero minori di un minuto e mezzo, allora la cronometro potrebbe veramente ribaltare la situazione. In ogni caso, nella ventesima tappa si delineerà una graduatoria generale ufficiosa, che non dovrebbe variare nella frazione successiva, quindi attenzione anche a chi vorrà entrare nella top-5 e nella top-10.

Per quanto riguarda i favoriti della seguente cronometro individuale, come detto precedentemente è difficile trovare un nome, anche perchè come detto precedentemente la condizione fisica viene prima di tutto. Attenzione a Primoz Roglic che in questa stagione si è rivelato uno specialista delle prove a tempo “ondulate”, come dimostrato al Giro di Slovenia e al Giro di Romandia. Tra i “big” invece, Chris Froome e il padrone di casa Romain Bardet potrebbero avere un discreto vantaggio rispetto agli altri sulla carta.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

Nona tappa: Arras Citadelle-Roubaix

Decima tappa: Annecy-Le Grand Bornard

Undicesima tappa: Albertville-La Rosiere

Dodicesima tappa: Bourg Saint Maurice-Alpe D’Huez

Tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence

Quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Men

Quindicesima tappa: Carcassonne-Bagneres De-Luchon

Sedicesima tappa: Carcassone-Bagneres-De-Luchon

Diciassettesima tappa: Bagneres-De-Luchon-Saint-Lary Soulan Col de Portet

Diciottesima tappa: Trie Sur-Baise-Pau

Diciannovesima tappa: Lourdes-Laruns













