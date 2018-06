Tour de France 2018, undicesima tappa Albertville-La Rosiere: tappa breve, può succedere di tutto sulle montagne

L’undicesima frazione del Tour de France 2018, prevista mercoledì 18 luglio, prende il via da Albertville, località celebre per aver accolto i Giochi Olimpici invernali 26 anni fa, con arrivo in salita a La Rosiere, per un totale di 108,5 km. Sarà la seconda tappa consecutiva in cui si esplorano le aree attinenti alla catena montuosa alpina, con ben quattro Gran Premi della Montagna dei quali due di Hors Categorie.

La brevità del percorso è la prima grande variabile del tragitto: nonostante le ripide salite che si susseguono in poco tempo, la corsa con molta probabilità potrebbe prendere un ritmo forsennato. Ciò costerebbe caro ai corridori che puntano alla graduatoria generale nel caso in cui patissero ancora nelle gambe gli sforzi del pavé e della prima frazione sulle Alpi. La carovana inizia l’ascesa già al 13° chilometro, per arrivare in cima al primo Hors Categorie, il Montèe de Bisanne (12,4km all’ 8,2%); la seconda grande selezione avverrà sulla salita del Col du Pré (12,6km al 7,7%) con il secondo ed ultimo HC della corsa al km 57,5. I grandi scalatori cercheranno di rimanere insieme ai migliori dopo questi primi due grandi ostacoli, ma dovranno fare i conti con un’altra immediata ascesa, meno complicata che porta in cima al Cormet de Roselend (GPM di seconda categoria, 5,7km al 6,5%). Da 70° chilometro inizia una lunghissima discesa che si arresta ai -20km all’arrivo, in cui probabilmente qualche specialista potrebbe tentare la progressione. Ma il vero momento decisivo della frazione comprende gli ultimi 17,6km della tappa, quando si affronta il San Bernardo, una scalata lunghissima con pendenza media del 5,8% ma con punte oltre al 9% nella parte centrale.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

