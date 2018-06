Tour de France 2018, quinta tappa Lorient-Quimper: arrivo insidioso per uomini da classiche

La quinta frazione del Tour de France 2018, da Lorient a Quimper per un totale di 204,5km, ricorda le classiche primaverili per i numerosi cambi di pendenza, in particolare nella seconda parte della corsa.

Percorso relativamente tranquillo nei primi 60km, nulla da segnalare dal punto di vista altimetrico. Poi il tracciato inizia ad innervosirsi: il primo dei cinque GPM si trova al km106, una salita piuttosto breve ma insidiosa (Cote de Kaliforn,1,7 km al 7,1%), tuttavia viene affrontata troppo lontano dall’arrivo per poter attaccare in progressione; non passano nemmeno 6000m che si attraversa il Cote de Trimen, seconda ascesa di quarta categoria lunga quasi come quella precedente ma meno ripida. Dopo 25km in cui i corridori possono rifiatare, i cacciatori di tappe potrebbero sfoderare il colpo decisivo in uno dei tre strappi che si susseguono nell’arco dei prossimi 50km: Cote de la Roche du Feu (1,9km al 6,6%), Cote de Menez Quelerc’h (3km al 6,2%) e Cote de la montagne de Locronan (2,2km al 5,9%), tutti di terza categoria, per una distanza importante in saliscendi in cui la corsa rischia di saltare. Sarà un duro lavoro per le squadre dei velocisti tenere in pugno la carovana fino ai -20km, quando il percorso diventa meno insidioso. Pure l’ultimo chilometro della tappa sul suolo bretone si affronta con una pendenza media del 4,8%, dove in caso di gruppo compatto i velocisti che hanno ancora forza nelle gambe possono tentare lo sprint per tagliare il traguardo davanti a tutti. Sarà una tappa interessante anche per seguire le condizioni degli uomini di classifica che affrontano per la prima volta nell’edizione corrente della Grande Boucle questi corti ma significativi tratti in salita.

