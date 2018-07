Tour de France 2018, diciannovesima tappa Lourdes-Laruns: ultima battaglia sui Pirenei con Tourmalet e Aubisque

Venerdì 27 luglio: terzultima tappa del Tour de France 2018, la diciannovesima. Si affrontano le ultime vere montagne della Grande Boucle, prima di una cronometro fondamentale e della consueta passerella in quel di Parigi. Sta per terminare la corsa più seguita al mondo: c’è sicuramente bisogno di un altro spettacolo che potrà sicuramente arrivare.

Si parte da Lourdes: 200 chilometri da percorrere. La prima ascesa di giornata, di quarta categoria, è solo un antipasto di ciò che arriverà successivamente. Primi sessanta chilometri prevalentemente pianeggianti che si possono gestire (la Côte de Capvern-les-Bains non creerà problemi). Poi arrivano le vere e proprie salite pirenaiche. Col d’Aspin, 12 chilometri al 6.2% per iniziare. Discesa e si approccia subito una delle salite più frequentate dalla Grande Boucle: il Col du Tourmalet, ovviamente Hors Categorie, con 17 chilometri al 7%. Non c’è davvero un attimo di pace: un leggero tratto di fondovalle dopo la discesa e si torna a salire verso Col des Bordères, breve e non durissima. Da seguire con attenzione invece il Col d’Aubisque sul finale: 16.6 chilometri al 4.9% con tratti però oltre il 10%. Poi una lunghissima discesa, anche tecnica, per arrivare al traguardo di Laruns.

