Tour de France 2018, sesta tappa Brest-Mur De Bretagne: strappo durissimo, distacchi in vista per la classifica

Prima frazione veramente insidiosa per il Tour de France 2018 la sesta, che scatterà da Brest e arriverà all’ormai celebre Mur de Bretagne, dopo 181 chilometri. Giovedì 12 luglio potremmo assistere ad una prima rivoluzione per quanto riguarda la classifica generale.

La tappa

Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro al 7%), mentre poco dopo uno strappo di quarta categoria che non creerà il minimo problema al gruppo. Tanta pianura prima di andare verso il gran finale che potrà rivelarsi piuttosto insidioso. A 15 chilometri dal traguardo un primo assaggio, proprio sulla linea d’arrivo, di ciò che attende i corridori poco dopo: prima scalata al Mur de Bretagne, già scalato nel 2011 e nel 2015: 2 chilometri al 7%, con pendenze che arrivano anche al 10%. Discesa, una parte mista e scalata finale verso il traguardo. Non ci saranno grossi distacchi, ma con andature che saranno sicuramente folli qualcuno che non è in forma potrà perdere già una manciata di secondi.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau













gianluca.bruno@oasport.it