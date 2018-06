Tour de France 2018, diciottesima tappa Trie Sur-Baise-Pau: dopo le montagne, riecco i velocisti

Come notato anche nella descrizione delle precedenti tappe, tanto spazio durante il Tour de France 2018 per le ruote veloci. Anche la diciottesima frazione prevede un arrivo dedicato ai velocisti. Partenza a Trie Sur Baise, per poi percorrere 171km in linea fino a Pau.

Torna la calma apparente per gli uomini di classifica prima delle due tappe decisive per delineare la graduatoria generale. Gli unici due GPM da affrontare sono di quarta categoria: il primo, Cote de Madiran, di 1,2km al 7% al 54esimo chilometro; il secondo invece a meno di 20km all’arrivo, l’agevole Cote d’Anos, lungo 2,1km con il 4,6% di pendenza media. A 73,5km l’unico traguardo volante di giornata, situato nella città di Aurensan. Le ultime migliaia di metri che precedono la linea del traguardo sono preceduti da un tratto in lieve discesa a -12km, ma non dovrebbero arrivare attacchi da parte dei cacciatori di tappe. L’unica incognita pare essere la fuga, che potrebbe concretizzarsi nel caso in cui le squadre di una potenziale maglia gialla volessero tirare i remi in barca prima di affrontare l’ultima frazione di montagna e la temuta cronometro individuale. La battaglia per la maglia verde verrà determinata qui oppure rinviata al gran finale sugli Champs Elysées?

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne

Settima tappa Fougeres-Chartres

Nona tappa: Arras Citadelle-Roubaix

Decima tappa: Annecy-Le Grand Bornard

Undicesima tappa: Albertville-La Rosiere

Dodicesima tappa: Bourg Saint Maurice-Alpe D’Huez

Tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence

Quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Men

Quindicesima tappa: Carcassonne-Bagneres De-Luchon

Sedicesima tappa: Carcassone-Bagneres-De-Luchon

Diciassettesima tappa: Bagneres-De-Luchon-Saint-Lary Soulan Col de Portet

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO