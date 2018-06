Tour de France 2018, quarta tappa La Baule-Sarzeau: sarà ancora volata

La quarta tappa del Tour de France 2018 vedrà protagonisti ancora i velocisti sui 195 km da La Baule a Sarzeau. Anche questa frazione è prevalentemente pianeggiante e sulla carta assisteremo ad un’altra volata di gruppo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della quarta tappa del Tour de France 2018.

Poco da segnalare nella prima parte di gara, visto che dopo la partenza da La Baule la strada sarà quasi sempre piatta per i primi 60 km. Poi inizia un tratto con dei leggeri saliscendi e al km 97 è posto lo sprint intermedio di Derval. A 60 km dal traguardo i corridori affronteranno l’unico GPM di giornata, la Côte de Saint-Jean-la-Poterie, un muro di 800 metri con una pendenza vicina all’8%. Qui ci sarà bagarre per mantenere la testa del gruppo ed evitare di staccarsi. Ai -40 km ci sarà lo sprint intermedio di Limerzel, che assegnerà anche gli abbuoni per la classifica generale. Finale tutto pianeggiante con lunghi rettilinei, in cui sarà fondamentale il lavoro dei treni per preparare al meglio la volata conclusiva.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

