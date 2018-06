Tour de France 2018, terza tappa: cronometro a squadre Cholet-Cholet. Primo momento decisivo della Grande Boucle

Lunedì 9 luglio è il giorno della terza frazione del Tour de France 2018, una cronometro a squadre lunga 35.5km. Sarà il primo momento decisivo per le sorti della classifica generale, con i primi distacchi rilevanti tra i grandi ciclisti della corsa a tappe. Si percorre un tracciato di forma riconducibile ad anello, con partenza e arrivo presso Cholet, comune situato nella regione dei Paesi della Loira francese.

Dal punto di vista altimetrico il percorso si presenta in saliscendi, con qualche breve ascesa non troppo ripida seguita da discese in cui si raggiungono velocità elevate. La lunghezza del tracciato, oltre i 30 chilometri, comporta ad un aumento della forbice del gap tra le squadre più predisposte (Team Sky favorito sulla carta) e quelle che arrancano (ad esempio la Bahrein Merida di Vincenzo Nibali). Potrebbe crearsi una situazione in cui dopo soli tre giorni il margine tra gli uomini di classifica può superare anche il minuto. Sarà dunque una delle tappe cruciali per i gregari, in particolare per gli specialisti delle corse contro il tempo, determinanti per mantenere in piedi le speranze del proprio capitano di indossare la tanto ambita maglia gialla. Due i rilevamenti cronometrici intermedi: Saint-Andrè-de-la-Marche (presso la località di Sèvremoine) al tredicesimo chilometro e il Cote de la Seguiniere, a 9km dal traguardo.

