Tour de France 2018, sedicesima tappa Carcassonne-Bagneres De-Luchon: iniziano i Pirenei. La discesa finale promette sorprese…

La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà la prima frazione di alta montagna sui Pirenei. Il percorso di 218 km da Carcassonne a Bagneres De-Luchon presenta nel finale due GPM di prima categoria, su cui vedremo uno scontro diretto tra gli uomini di classifica. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il percorso della sedicesima tappa del Tour de France 2018.

Primo tratto con dei lievi saliscendi e dopo 20 km ci sarà la prima breve asperità di giornata, Côte de Fanjeaux (2,4 km al 4,9%). Inizierà poi un lungo tratto in falsopiano in cui è presenta al km 70 la Côte de Pamiers (2,3 km al 5,8%) e al km 124 lo sprint intermedio di Saint-Girons. A 67 km dal traguardo i corridori dovranno affrontare due salite in rapida successione: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%) e il Col de Menté (6,9 km all’8,1%). Discesa e falsopiano fino ai -19 km, dove inizierà l’ultima salita di Col du Portillon. Un’ascesa di 8,3 km con una pendenza quasi sempre costante attorno al 7%. Dallo scollinamento al traguardo ci sarà una discesa tecnica di 10 km. Il finale promette quindi spettacolo, con i big che potranno fare la differenza sia sull’ultima salita, che in discesa, dove potrebbero esserci anche degli attacchi a sorpresa.

