Ciclismo, tutti i Campioni Nazionali 2018: trionfi per Sagan e Izagirre, sorpresa Van der Poel in Olanda

Settimane dedicate ai Campionati Nazionali di ciclismo per quanto riguarda i professionisti (sia per la cronometro che per la prova in linea). I vincitori indosseranno per 12 mesi una maglia rappresentativa: andiamo a vedere l’elenco di tutti i campioni nazionali.

Austria

Georg Preidler

Lukas Postlberger

Belgio

Victor Campenaerts

Yves Lampaert

Bielorussia

Vasil Kiryienka

Stanislau Bazhkou

Canada

Svein Tuft

Antoine Duchesne

Danimarca

Martin Toft Madsen

Michael Morkov

Estonia

Tanel Kangert

Mihkel Raim

Francia

Pierre Latour

Anthony Roux

Germania

Tony Martin

Pascal Ackermann

Gran Bretagna

Geraint Thomas

Connor Swift

Irlanda

Ryan Mullen

Conor Dunne

Italia

Rinviata/Annullata

Elia Viviani

Kazakistan

Danil Fominykh

Alexey Lutsenko

Lettonia

Toms Skujiņš‏

Krists Neilands

Lituania

Gediminas Bagdonas

Gediminas Bagdonas

Lussemburgo

Bob Jungels

Bob Jungels

Norvegia

Edvald Boasson Hagen

Vegard Stake Laengen

Paesi Bassi

Dylan van Baarle

Mathieu van der Poel

Polonia

Maciej Bodnar

Michal Kwiatkowski

Portogallo

Domingos Gonçalves

Domingos Gonçalves

Repubblica Ceca

Josef Cerny

Josef Cerny

Romania

Eduard Grosu

Eduard Grosu

Russia

Artem Ovechkin

Ivan Rovny

Slovacchia

Marek Canecky

Peter Sagan

Slovenia

Jan Tratnik

Matej Mohoric

Spagna

Jonathan Castroviejo

Gorka Izagirre

Stati Uniti

Joey Rosskopf

Jonathan Brown

Sudafrica

Daryl Impey

Daryl Impey

Svezia

Tobias Ludvigsson

Lucas Eriksson

Svizzera

Stefan Kung

Steve Morabito

Ucraina

Andriy Grivko

Oleksandr Polivoda

Foto: Valerio Origo