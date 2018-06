Tour de France 2018, settima tappa Fougeres-Chartres: altro arrivo in volata all’orizzonte, ma occhio ai ventagli

Prenderà il via venerdì 13 luglio la settima tappa del Tour de France 2018, con partenza da Fougeres e arrivo a Chartres, per un totale di 231km. Si tratta della distanza più lunga che i corridori percorreranno in un’unica giornata, con un altro presumibile arrivo in volata.

Il percorso dal punto di vista altimetrico si presenta totalmente pianeggiante. Al chilometro numero 120 è situato l’unico Gran Premio della Montagna della tappa, di quarta categoria, sul punto più alto del Cote du Buisson de Perseigne (235m sul livello del mare), per il resto del tracciato non si verifica nessuna ripidità. Ciò tuttavia non significa per le squadre che quella che affronterà la carovana sia una tappa priva di difficoltà: il vento infatti sarà una variabile che potrebbe scombinare le carte in tavola, con la presenza di ventagli che potrebbero spezzare il gruppo in più tronconi. Attenzione quindi agli uomini che lottano per indossare la maglia verde a non deconcentrarsi e farsi risucchiare nella coda del gruppo o addirittura staccati dalla testa della corsa quando mancano meno di 10km al traguardo finale.

TUTTE LE TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2018

Prima tappa: Noirmoutier En-L’ile-Fontenay Le-Comte

Seconda tappa: Mouilleron Saint Germain-La Roche Sur-Yon

Terza tappa: cronometro a squadre Cholet

Quarta tappa: La Baule-Sarzeau

Quinta tappa: Lorient-Quimper

Sesta tappa: Brest-Mur De Bretagne













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO