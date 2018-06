Tour de France 2018, quattordicesima tappa Saint-Paul Trois Chateaux-Mende: non c’è un metro di pianura, occhio alle imboscate

Il penultimo week-end del Tour de France 2018 inizia con una quattordicesima tappa davvero insidiosa: quella che si disputa sabato 14 luglio, giorno della festa nazionale transalpina, non sarà una delle frazioni più dure, ma non presenta davvero un metro di pianura. Partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux e arrivo in quel di Mende dopo 188 chilometri.

Partenza vallonata, ma abbastanza tranquilla, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Poi, dal chlilometro 80 (circa 100 dal traguardo) non si scherza più e non ci sarà un attimo di pausa. Primo GPM di giornata quello di quarta categoria Côte du Grand Chataignier, un piccolo antipasto di ciò che sarà successivamente. A 70 dall’arrivo si sale verso Col de la Croix de Berthel: seconda categoria, con 9 chilometri al 5%. Scollinamento, breve discesa e subito approccio a Col du Pont Sans Eau, di terza categoria, seguito da un altra collinetta non contrassegnata dal GPM. La parte più insidiosa però è sul finale: ancora discesa, prima di approcciare la Côte de la Croix Neuve, uno strappo durissimo di 3 chilometri al 10%, che anticipa di circa un chilometro il traguardo di Mande. Se dovesse esserci un’andatura alta negli ultimi 100 chilometri potrebbe venir fuori una corsa durissima, con tanti corridori isolati a sfidarsi sullo strappo conclusivo.

