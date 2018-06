Tour de France 2018, tredicesima tappa Bourg D’Oisans-Valence: tornano in scena le ruote veloci

Dopo una tre giorni sulle più importanti cime delle Alpi, il Tour de France 2018 torna in pianura. La tredicesima tappa, prevista per venerdì 20 luglio, prende il via da Bourg D’Oisans e giunge sul traguardo di Valence, per un totale di 169,5km.

Solo due Gran Premi della Montagna, uno di terza e uno di quarta categoria, le difficoltà altimetriche. Il Cote de Briè viene affrontato tra il 29° e il 32° chilometro, dopo una prima parte completamente in discesa. Nonostante una pendenza media del 6,9%, non vi si verificheranno selezioni data la sua lontananza dall’arrivo. Un lunghissimo tratto in pianura, intervallato dal traguardo volante di Saint-Quentin-Sur-Isére, precede il Cote de Sainte-Eulalie en-Royans (1,5km al 4,9%), situato a 60km dall’arrivo. Per il resto il gruppo dovrebbe rimanere a ranghi compatti fino agli ultimi chilometri, con il traguardo finale nella località della regione del Rodano-Alpi appetibile per le ruote veloci. Sarà sfida tra gli uomini che lottano per la classifica a punti dopo aver resistito ai tre tapponi di alta montagna.

