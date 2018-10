LIVE Tour de France 2019, presentazione percorso in DIRETTA: si alza il sipario sulle tappe della Grande Boucle

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione del Tour de France 2019. Oggi al Salone dei Congressi di Parigi verrà svelato il percorso della prossima Grande Boucle: nella capitale transalpina conosceremo quali saranno le 21 tappe della prossima edizione della corsa più importante del Mondo. Si preannuncia, stando alle anticipazioni della vigilia, un tracciato particolarmente impegnativo che metterà gli atleti davvero a dura prova e che sarà molto selettivo, si parla di diverse salite mitiche che stravolgeranno la classifica ma oggi ne sapremo di più. Per il momento abbiamo soltanto una certezza: si partirà da Bruxelles (Belgio) in onore di Eddy Merckx, si partirà il 6 luglio e si concluderà il 28 luglio (a Parigi, come da tradizione).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della presentazione del Tour de France 2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per conoscere tutti i dettagli della prossima edizione della Grande Boucle. Si inizia alle ore 11.30.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com