Ciclismo, Gianni Moscon squalificato per cinque settimane! Punito il pugno a Gesbert, rientra per i Mondiali

Gianni Moscon è stato squalificato per cinque settimane a causa del pugno sferrato contro Elie Gesbert nelle prime battute della 15esima tappa del Tour de France. Questa è la decisione finale della UCI che si è pronunciata in merito all’episodio che aveva portato all’esclusione del ciclista dalla Grande Boucle. Lo stop partirà da oggi e dunque il 24enne non potrà partecipare a eventi ciclistici fino al prossimo 12 settembre.

Ricordiamo che il pugno non aveva colpito Gesbert ma la Federazione Internazionale ha deciso di punire il gesto per la sua gravità. L’uomo del Team Sky potrà però disputare i Mondiali, in programma a Innsbruck il prossimo 30 settembre: il trentino potrà davvero dire la sua su un percorso estremamente duro e potrebbe essere un ottimo gregario per Vincenzo Nibali e Fabio Aru, al momento i due uomini di punta della Nazionale di Davide Cassani (sperando che lo Squalo recuperi).

Queste le prime dichiarazioni che il ciclista ha rilasciato in un comunicato diffuso dal Team Sky: “Accetto la sospensione che mi ha inflitto l’UCI. Ho reagito nell’agonismo del momento e non è mai stata mia intenzione colpire un altro ciclista. Come il filmato mostra, non ho colpito nessuno, ma sono pentito delle mie azioni e mi sono già scusato con Elie Gesbert e il Team Fortuneo Samsic per l’incidente“.

Parla anche Dave Brailsford, responsabile della corazzata britannica: “Accettiamo la decisione dell’UCI di sospendere Gianni per un periodo di cinque settimane. Questo incidente è accaduto durante una delle gare più impegnative che la nostra squadra abbia mai affrontato. Siamo certi che il rammarico di Gianni sia reale e confidiamo che abbia tratto lezioni importanti da quanto accaduto. Gianni è ancora un corridore relativamente giovane, continueremo a dargli l’aiuto e il supporto di cui ha bisogno per imparare, crescere e ripartire dopo questo stop“.













(foto Valerio Origo)